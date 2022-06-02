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恒指半日跌334點 跌穿50天線 北水連續第3日流入

憂慮美國加息，美期亞股向下，恒指今早低開237點，短暫收窄至跌228點，其後最多跌410點，半日高低波幅182點。

恒指半日跌334點或1.57%，報20960點，成交金額557億元；國指跌125點或1.71%，報7220點。恒生科技指數收報4363點，跌1.59%。

中移動（0941）、長實集團（1113）、中電（0002）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌9隻升，57隻下跌，0隻無升跌。電能實業（0006）升2.05%，收報52.35元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌6.46%，收報7.38元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報5.89元，升5.56%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報27元，跌6.74%。

恒指跌穿50天線(20958.05點)，科指下試50天線(4275.19點)。

北水南下合計淨流入1.59億元，較上日減少85.16%，連續第3日流入，累計流入33.52億元，對上一次連續3日淨流入是5月11日。南水北上合計淨流入1.74億元人民幣，較上日減少86.08%，連續第5日流入，累計流入262.36億元。

恒隆地產（0101）、恒基地產（0012）及新世界發展（0017）被剔出富時已發展亞洲地產指數。恒隆地產見52周低13.32元，收報13.8元，跌5.22%；恒地（0012）收報32.5元，跌3.99%；新世界發展（0017）收報28.8元，跌4.95%。

多間公司公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報177.2元，跌2.9%。聯眾（6899）收報0.178元，升9.2%。

海昌海洋公園（2255）折讓19.6%向The Capital Group配股。創上市新高，見7.38元，收報6.91元，升1.02%。

佳源（2768）8.8億售鹽城項目，接兩份清盤呈請，今復牌。收報0.36元，升2.86%。

建業地產（0832）胡葆森售股套現近14億，河南省鐵路成次股東。收報0.77元，升18.46%。

微創醫療（0853）擬分拆業務到內地科創板上市。收報16元，跌0.74%。

阿里影業（1060）去年首錄盈利賺1.54億人幣。收報0.7元，無升跌。

騰訊（0700）據報推員工薪酬改革，晉升時不作即時調薪。收報356.8元，跌1%。

蘋果據報將部分iPad生產轉移至越南，比亞迪（1211）協助建生產線。收報281.6元，跌0.35%。

蔡加讚申報1.25億入股星島（1105），郭曉亭帳面蝕逾三成。收報0.73元，升65.91%。

領展（0823）：續租有空間去調升，但料租戶生意需時較長恢復。收報71.25元，升0.07%。

微博（9898）首季經調整盈利按年升1.7%。收報172.1元，跌1.66%。

蔚來（9866）5月交付按年升4.7%至7024輛。收報143.4元，升3.02%。

《香港01》母企南海控股（0680）旗下半島置業傳陷財困，全員今起待崗半年。停牌。

小鵬汽車（9866）5月交付量升78％至1.01萬輛。收報143.4元，升3.02%。

和黃醫藥（0013）：治濾泡性淋巴瘤藥臨床急需進口申請獲海南省批准。收報16.26元，跌3.79%。

理想（2015）上月交付1.15萬輛，按年升1.66倍。收報100.6元，跌0.4%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見271元，收報263元，升3.14%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見7.38元，收報6.91元，升1.02%；康耐特光學（2276）創上市新高，見5.19元，收報4.89元，升1.66%；中遠海能（1138）創52周高，見5.32元，收報5.22元，跌0.38%；樂享（6988）創52周高，見3.34元，收報3.34元，升5.36%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括中梁（2772）低見1.96元，收報1.97元，跌1.99%；微泰醫療（2235）低見9.01元，收報9.4元，跌3.09%。

8隻股份創52周低，包括美聯集團（1200）低見0.74元，收報0.74元，跌3.9%；萊爾斯丹（0738）低見0.485元，收報0.485元，跌1.02%；新華滙富（0188）低見0.345元，收報0.345元，無升跌；珠光控股（1176）低見1.14元，收報1.18元，跌1.67%；卡賓（2030）低見2.21元，收報2.21元，跌3.49%；魏橋紡織（2698）低見1.92元，收報1.95元，跌0.51%；卡森國際（0496）低見0.47元，收報0.475元，跌1.04%；中遠海運（0517）低見2.19元，收報2.22元，跌2.63%。

異動股

上升異動股，包括，星島（1105）收報0.73元，升65.91%；稻草熊（2125）收報3.11元，升21.96%；建業地產（0832）收報0.77元，升18.46%；建業新生活（9983）收報3.71元，升11.75%；衍生集團（6893）收報0.33元，升10%；聯眾（6899）收報0.178元，升9.2%；HMVOD（8103）收報0.93元，升8.14%；銀建國際（0171）收報0.43元，升7.5%；現代傳播（0072）收報0.32元，升6.67%；晨訊科技（2000）收報0.345元，升6.15%；經濟日報（0423）收報1.21元，升6.14%。

下跌異動股，包括，雲音樂（9899）收報72.75元，跌17.66%；神冠控股（0829）收報0.42元，跌13.4%；海螺（0914）收報35.6元，跌12.1%；雲智匯科技（1037）收報0.305元，跌10.29%；中國外運（0598）收報2.27元，跌9.92%；PLATT NERA（1949）收報0.285元，跌9.52%；企展控股（1808）收報0.69元，跌9.21%；中泛控股（0715）收報0.054元，跌8.47%；翰森製藥（3692）收報12.48元，跌8.37%。

 

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