moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

醫思健康斥最多2.75億元參與重建尖沙咀商廈

醫思健康（2138）公布，向亞洲聯合基建（0711）及凱龍瑞集團管理旗下的合資公司認購30%股權，醫思健康將需作初始出資包括認購價7200元及股東貸款，總額不多於2.75億元。合資公司目前擁有及持有尖沙咀金馬倫道一商廈的業權，並擬收購餘下單位及將該物業地塊的組合地塊重新開發，估計可出租樓面面積約10.3萬平方英尺，主要用作醫療中心及其他臨床用途。

醫思健康指出，合資公司旨在將該大樓改造成獨一無二的醫療級別大樓，以推動集團的增長及未來戰略。集團將會擁有大樓的冠名權，預期將提升集團品牌知名度。集團將會對大樓進行定製設計，打造個性化醫療空間佈局，以容納專業的醫療器械，使集團能夠提供一站式的優質醫療及醫美服務。集團計劃整合其位於九龍不同大廈的診所，並預期該專用物業可推動業務增長及提升整體營運效率。大樓預期將於2024年第四季度落成。

合資公司原由亞洲聯合基建及凱龍瑞集團管理的屬下的KL1及KL2分別持有20%、39.3%及40.7%，在引入醫思健康後，持股將變更為亞洲聯合基建佔10%、KL1佔31.5%、KL2佔28.5%及醫思健康佔30%。

醫思健康的間接全資附屬公司HealthyCameronOpCo亦須承諾租賃大樓的所有樓面面積，自大樓按約定移交條件移交之日或自簽發大樓使用許可證起計第90天起初步為期5年，總租金及招牌許可費每年約9700萬元，上述承諾租金按月支付，可選擇按當時的公開市場租金另外續期5年。公司亦應提供3個月租金的等額按金。初始出資及承諾租金將以集團的內部資源撥付。

 

其他報道

WSJ：中國擬雙軌並行 既堅持「動態清零」 亦支持李克強修復經濟

財新中國5月服務業PMI回升至41.4 低過預期

傳特斯拉擬裁員一成 馬斯克突改口風：未來一年員工總數會增加

螞蟻旗下星熠數字銀行 在新加坡開業

滬深三大指數個別走 人行淨回籠100億人民幣

恒指高開200點 科指升1.6% 科指10天線將升穿50天線

香港PMI升至54.9創11年新高

港股ADR升151點 夜期高水175點 美期升亞股跌

美國或取消部分商品關稅

Elliott控告港交所 索賠35億元 涉3月取消鎳交易