醫思健康指出，合資公司旨在將該大樓改造成獨一無二的醫療級別大樓，以推動集團的增長及未來戰略。集團將會擁有大樓的冠名權，預期將提升集團品牌知名度。集團將會對大樓進行定製設計，打造個性化醫療空間佈局，以容納專業的醫療器械，使集團能夠提供一站式的優質醫療及醫美服務。集團計劃整合其位於九龍不同大廈的診所，並預期該專用物業可推動業務增長及提升整體營運效率。大樓預期將於2024年第四季度落成。

合資公司原由亞洲聯合基建及凱龍瑞集團管理的屬下的KL1及KL2分別持有20%、39.3%及40.7%，在引入醫思健康後，持股將變更為亞洲聯合基建佔10%、KL1佔31.5%、KL2佔28.5%及醫思健康佔30%。

醫思健康的間接全資附屬公司HealthyCameronOpCo亦須承諾租賃大樓的所有樓面面積，自大樓按約定移交條件移交之日或自簽發大樓使用許可證起計第90天起初步為期5年，總租金及招牌許可費每年約9700萬元，上述承諾租金按月支付，可選擇按當時的公開市場租金另外續期5年。公司亦應提供3個月租金的等額按金。初始出資及承諾租金將以集團的內部資源撥付。

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