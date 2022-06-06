北京疫情回落，放寬部分限制措施，美期亞股上升，恒指今早高開200點後，曾倒跌最多52點，內地PMI數據公布後，恒指止跌回升最多278點，半日高低波幅330點。
恒指半日升229點或1.09%，報21311點，成交金額708億元；國指升96點或1.32%，報7363點。恒生科技指數收報4502點，升2.39%。
美團（3690）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、工行（1398）、中行（3988）拖累大市。
藍籌41隻升，24隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升7.72%，收報61.4元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌5.42%，收報21.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報111.6元，升10.71%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報17.08元，跌1.39%。
恒指曾下試50天線(20958.47點)。科指10天線(4264.39點)升近50天線(4276.24點)。
北水南下合計淨流入11.97億元，較上日增加70.58%，連續第4日流入，累計流入50.92億元，對上一次連續4日淨流入是5月12日。南水北上合計淨流入75.03億元人民幣，較上日增加135.75%，連續第6日流入，累計流入367.48億元。
當代置業（1107）再賣資產 料錄收益6700至9170萬元。停牌。
醫思健康（2318）斥最多2.75億元參與重建尖沙咀商廈。收報47.5元，升1.06%。
Elliott控告港交所（0388），索賠35億元，涉3月取消鎳交易。收報344.2元，升0.64%。
新意網（1686）促科技園徹查土地，確保用於創科。收報6.32元，跌1.71%。
祥生（2599）獲省政府接手嘉慶在建項目，料錄1.27億人幣收益。收報0.54元，無升跌。
鷹普精密（1277）南通廠火災，價值1.2億機器存貨受損。收報0.65元，升3.17%。
實力建業（0519）前CEO涉詐騙公司7000萬元，遭廉署起訴。收報0.098元，跌2%。
康希諾（6185）終止授輝瑞在內地推廣腦膜炎疫苗。收報78.45元，升5.94%。
藥明康德（2359）︰滬生產恢復正常，料次季增長仍逾六成。收報98.95元，升8.44%。
海螺環保（0587）上市逾兩個月股價累跌逾六成，海螺水泥（0914）擬出手增持。海螺環保收報5.33元，升2.7%。海螺水泥（0914）見52周低32.7元，收報32.75元，跌4.93%。
廈門港務（3378）獲大股東溢價逾五成提私有化。創52周高，見2.14元，收報2.12元，升46.21%。
金沙（1928）：料6家營運商會取得賭牌，或翻新澳門金沙。收報15.4元，升4.62%。
比亞迪（1211）5月汽車銷量升1.5倍至11.5萬輛。收報299.2元，升5.2%。
兗煤澳大利亞（3668）主要股東嘉能可據報拒絕母公司要約。收報30.1元，升0.5%。
松齡護老集團（1989）發盈警，料全年轉蝕最多2500萬元。收報0.56元，跌3.45%。
美團（3690）上季多蝕17.7%至35.86億人幣仍勝預期，經營活動支出急飈。收報192.9元，升7.05%。
中國動向（3818）發盈警，料全年轉蝕最多18億元。收報0.425元，升1.19%。
碧桂園（2007）5月銷售減半，融信首5月挫56%，大發急跌84%。收報4.62元，跌2.94%。
破頂股包括，達力環保（1790）創上市新高，見0.86元，收報0.58元，跌4.92%；東方海外（0316）創上市新高，見271.6元，收報267.8元，升0.53%；貝殼（2423）創上市新高，見37.6元，收報37.55元，升11.76%；中遠海能（1138）創52周高，見5.6元，收報5.43元，升4.42%；廈門港務（3378）創52周高，見2.14元，收報2.12元，升46.21%；天津港發展（3382）創52周高，見0.73元，收報0.69元，升4.55%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.37元，收報1.36元，升3.82%；兗煤（1171）創52周高，見27.4元，收報26.45元，無升跌；飛達帽業（1100）創52周高，見1.96元，收報1.96元，升2.62%；港龍中國地產（6968）創52周高，見5.31元，收報5.24元，升2.95%；樂享（6988）創52周高，見3.65元，收報3.62元，升7.74%。
4隻股份創上市新低，包括中梁（2772）低見1.86元，收報1.87元，跌3.11%；微泰醫療（2235）低見9元，收報9.9元，升5.32%；和譽（2256）低見3.6元，收報3.84元，跌4%；賞之味（8096）低見0.054元，收報0.054元，跌3.57%。
9隻股份創52周低，包括超智能控股（1402）低見0.365元，收報0.395元，跌3.66%；潤泥（1313）低見5.45元，收報5.52元，跌6.12%；海螺（0914）低見32.7元，收報32.75元，跌4.93%；卓能（0131）低見1.99元，收報2元，跌1.48%；英皇娛樂（0296）低見0.56元，收報0.56元，跌6.67%；正商實業（0185）低見2.81元，收報2.82元，跌4.41%；康龍化成（3759）低見60.1元，收報66.95元，升9.75%；魏橋紡織（2698）低見1.92元，收報1.93元，跌0.52%；海螺創業（0586）低見18.62元，收報18.62元，跌5.67%。
異動股
上升異動股，包括，廈門港務（3378）創52周高，見2.14元，收報2.12元，升46.21%；遊萊互動（2022）收報0.082元，升13.89%；國藝（8228）收報0.026元，升13.04%；福晟（0627）收報0.019元，升11.76%；貝殼（2423）創上市新高，見37.6元，收報37.55元，升11.76%；太和控股（0718）收報0.086元，升11.69%；美麗華酒店（0071）收報14.68元，升11.21%；理想汽車（2015）收報111.6元，升10.71%；榮昌生物（9995）收報32.75元，升10.46%。
下跌異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.3元，跌32.58%；譽宴（1483）收報0.74元，跌12.94%；越秀交通基建（1052）收報4.39元，跌12.55%；中泛控股（0715）收報0.051元，跌10.53%；金輪天地（1232）收報0.13元，跌10.34%；碧生源（0926）收報0.62元，跌9.06%；中國建築（3311）收報8.38元，跌8.71%；建業地產（0832）收報0.69元，跌8%；有線（1097）收報0.037元，跌7.5%；大發地產（6111）收報0.52元，跌7.14%；信義玻璃（0868）收報18.94元，跌6.93%。
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