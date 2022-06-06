moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

煤氣待業績回升再考慮送红股

中華煤氣（0003）今午舉行股東周年大會，在會上，有小股東提問，關注到股價下跌公司會否回購股份支持股價，副常務董事黄維義表示，公司會定期留意有關情況及考慮，並謂過去幾年受疫情影響，世界亦動盪，對業績有壓力，公司會待業績回升時再考慮送红股事宜，並會密切留意。

黄維義續指，煤氣公司在香港及內地市場的業務均受疫情封城影響，工廠用戶無法開工影響用氣量，不過隨著內地已落實用天然氣取代煤發電，他相信疫情過後業務會反彈。內地耗氣量在上半年有7%升幅，料疫情後升幅可達10%。同時香港煤氣業務方面，氫氣、天然氣、二氧化碳為首雜氣各佔50%、30%及20%，公司已與環境局洽商，向巴士公司供應氫氣，由於氣站在巴士公司附近，料最終水到渠成。政府批准加價後，料每年可為煤氣額外帶來2.1億元利潤。

主席李家傑更稱，相比有英國公司以氫氣供氣佔比最高只是20%而言，煤氣公司佔比更高，尤其全球計劃將天然氣佔能源組合比重提高至佔10至15%，內地擬在30年內取消佔比達57%的煤發電，風電、光能又非穩定，料煤氣公司未來前景變大。以其氫氣佔比達50%，已可在未來的天然氣佔比中佔比達7.5%。同時公司將來可利用太陽能發電，用作生產電解綠氫。黄維義不諱言，當中集團旗下港華（1083）正部署投資在屋頂置上光伏板發電配合，料可產生更多貢獻。

另有女小股東在會前表示，她曾經在公司股價逾16元追入，但是公司股價現時只有8.9元左右，已跌很多，她也想知道將來公司會否再送紅股。

 

其他報道

聯眾料6月15日前刊2021年業績  午後復牌

順豐房託5.4億人幣 購母企長沙物流物業

恒指半日升229點 北京疫情回落 美期亞股上升

YouTube影片涉誹謗澳洲政客  Google需賠償51.5萬美元

滬深三大指數半日向上 滬指升逾1% 創板指收漲4%

當代置業再賣資產 料錄收益6700至9170萬元

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止4連升

兩大型中資投行 計劃裁員逾30% 料涉逾百人

醫思健康斥最多2.75億元參與重建尖沙咀商廈

WSJ：中國擬雙軌並行 既堅持「動態清零」 亦支持李克強修復經濟