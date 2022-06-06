黄維義續指，煤氣公司在香港及內地市場的業務均受疫情封城影響，工廠用戶無法開工影響用氣量，不過隨著內地已落實用天然氣取代煤發電，他相信疫情過後業務會反彈。內地耗氣量在上半年有7%升幅，料疫情後升幅可達10%。同時香港煤氣業務方面，氫氣、天然氣、二氧化碳為首雜氣各佔50%、30%及20%，公司已與環境局洽商，向巴士公司供應氫氣，由於氣站在巴士公司附近，料最終水到渠成。政府批准加價後，料每年可為煤氣額外帶來2.1億元利潤。

主席李家傑更稱，相比有英國公司以氫氣供氣佔比最高只是20%而言，煤氣公司佔比更高，尤其全球計劃將天然氣佔能源組合比重提高至佔10至15%，內地擬在30年內取消佔比達57%的煤發電，風電、光能又非穩定，料煤氣公司未來前景變大。以其氫氣佔比達50%，已可在未來的天然氣佔比中佔比達7.5%。同時公司將來可利用太陽能發電，用作生產電解綠氫。黄維義不諱言，當中集團旗下港華（1083）正部署投資在屋頂置上光伏板發電配合，料可產生更多貢獻。

另有女小股東在會前表示，她曾經在公司股價逾16元追入，但是公司股價現時只有8.9元左右，已跌很多，她也想知道將來公司會否再送紅股。

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