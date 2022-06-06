黃維義指，集團在2019年2月宣布加價後，已言明未來兩年不會加價，並在去年8月到期可加價時，在考慮到民生情況後，主動收回加價申請。至於燃料加價方面，集團在港是按機制隔月順價調整，在面對燃料價格上升及下跌時，均會在每期煤氣費上反映。今次政府批准加價後，他料70%居民用戶面對的價格變幅為10至15元，工商用戶所受影響不多於290元。反而在內地方面，燃料順價調整機制主要在工商戶方面實施，比香港相對會滯後，但是內地監管部門會因應集團安全供氣等紀錄多容許順價調整，因此可慢慢收回成本。內地市場儘管面對疫情及上海封城等影響，他估計上半年用氣量有7%增長，料全年的增長可達10%。

至於氫能發展方面，黃維義稱，若在內地推動，需要顧及到長日照地區如甘肅及新疆等地生產太陽能發電，經高壓推送電力用作生產綠氫面對危險的情況。反之在港較有轉機，原因是香港生產煤氣過程中，已有49%用氫，公司可將氫氣抽取，供應給巴士和渡輪，基本上不用面對運輸氫氣的問題，成本亦低。

對於將來集團會否派送紅股，執行董事兼首席財務總裁何漢明表示，他們每次均因應市場發展、不穩定因素、未來投資等去作平衡考慮。由於過往18個月，很多時出現不穩定情況，尤其俄烏問題、中美貿易戰影響為然，但是內地國家發展策略則與集團的發展有協同作用。回顧集團曾經在沙士期間即2003至2004年，及在雷曼兄弟事件即2008年，均曾暫停派紅股，以作平衡。

另為了配合煤氣公司160周年誌慶，黃維義稱，集團今年會舉辦攝影及繪畫比賽等活動。在常務董事陳永堅退休後，他冀公司團隊仍可以推動再創輝煌。公司更已成立中華煤氣能源研究所，請來香港三名大學教授為未來發展出謀獻策。

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