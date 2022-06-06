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科學園伙AWS助港企業創新

Amazon Web Services（AWS）與香港科技園公司今天宣布達成策略合作，在科研發展、技術模擬、合作孵化、人才和創新文化培育4個範疇，推出一系列的項目，協助科技企業、初創及科研人員在整個成長過程中推動創新。科技園公司策略夥伴（企業夥伴拓展）副總監歐永奇稱，企業使用科技、使用創新已不足夠，採用新事物只是生存的工具。

歐永奇指出，科技園自2014年已跟AWS在多個雲端計劃及培訓項目共同合作，形容今次合作的規模較以往大，希望可以一起解決本港創科發展中在人才培育、創新文化與技術商品化方面所遇到的挑戰。

近年香港金融市場氣氛疲弱，充斥資金撤離、人才流失等情況，科技園公司STP Platform總監霍露明指出，因應香港的地理位置，可以為企業提供場景國際化的優勢，加上香港市場發展的可持續性較強，配合不同機構對企業的支持，希望可以保持作爲內地企業「走出去」、 「引進來」雙向平台的角色。

至於人才短缺的情況，霍露明稱透過今次的合作，為學生和業界人士提供培訓指導，認為技能提升（upskilling）能夠讓人才數量快速增長，從而舒緩香港人才短缺的問題。

在計劃首階段，雙方將針對生物科技及人工智能等領域為InnoHK、企業及初創提供技術培訓。根據不同規模企業的需求，AWS亦將推行客制化的創新課程，爲企業提供人才培訓及亞馬遜創新文化工作坊。

AWS香港初創業務發展高級經理李忠信稱，今次合作將會針對以「軟件即服務（SaaS）」為營運模式的初創企業，雙方推出為期六個月的創業加速計劃，提供培訓及技術與業務諮詢，優化其服務及產品，最終推出市場。他表示，目前初創行業廣泛，例如有建築地盤相關、API相關的SaaS產品，沒有特定挑選的行業

科技園公司將加入「AWS Open Data Sponsorship Program 」，透過STP Platform進一步分享開放數據集，當中包括全球疫情及癌症等數據。AWS香港暨台灣策略方案部高級業務發展經理何居理指出，項目不限於醫療數據或科技，未來會視乎市場需求，引入更多不同範疇數據。

 

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