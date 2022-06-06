集團指，上述的15個單位中，當中2個單位已補地價，餘下13個單位則已向政府申請評估有關補地價金額及撤銷轉讓的限制。

集團指，是次收購的物業重建後目標市場為高端用家 ，特別是來自中國內地。自今年年初以來，越來越多報告指屬於高收入及富裕人士的專業人士及高級管理層人員離開香港，並可能不會再回流。另外，中國通關因新冠肺炎疫情而延遲，加上俄烏戰爭及其對全球經濟之連帶影響亦為一大疑慮。高尚住宅物業之需求已大幅減弱。該等類型物業之目標市場可能於一段長時間內持續疲弱。

近月，有多份報告指出政府可能再次就空置一手私人住宅單位徵收「額外差餉」，若集團未能盡快出售經重新發展之單位，該稅項或會對集團帶來負面影響。另外，集團獲悉倘若其後決定將單位用途改為長期投資物業，則須於更改用途時支付稅項，故經周詳考慮後，決定自開始時將該物業重新發展為豪宅作長期投資，用作租賃乃最具成本效益。

物業發展及物業投資均為集團主要業務，收購事項將提供符合其業務發展策略之寶貴投資機會。董事會認為收購事項提升其投資物業組合，將為集團產生合理租金收入。

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