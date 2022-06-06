moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

麥當勞進駐AlipayHK「品牌Channel」 用戶可領高達160元優惠

電子錢包AlipayHK與快餐品牌麥當勞聯合宣佈，即日起麥當勞正式進駐AlipayHK「品牌Channel」，成為首個加入的快餐品牌，亦是麥當勞首次在支付平台開設營銷專頁。與此同時，AlipayHK連同麥當勞推出多項專屬優惠，總值高達160元。

即日起至6月26日，前往麥當勞門店掃描張貼宣傳單張進入麥當勞「品牌Channel」，即可領取5元電子禮券，每人最多可領2張。全新AlipayHK用戶更可獲得50元麥當勞迎新獎賞；而成功申請Q Credit Card的新用戶則可領取高達800元新人獎賞，當中包括100元麥當勞禮券。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，麥當勞加入AlipayHK「品牌Channel」，無疑是商戶對AlipayHK「品牌Channel」一站式數碼營銷方案的肯定，並預告 AlipayHK將會與麥當勞在其專屬品牌Channel送出更多優惠。

「品牌Channel」是AlipayHK為商戶開發的簡易數碼營銷方案， 商戶可以自主運營自己的專頁，無須商戶開發成本，配備營銷、關注等功能。

 

其他報道

騰訊雲伙韓國協會及大學培育雲基礎手機遊戲開發人才

財政部今年將在香港發行230億元人幣國債

合景泰富上月合約銷售跌64%

富途首季非美國通用會計準則淨利潤跌47.2％

科學園伙AWS助港企業創新

恒指升571點 滴滴報道利好 三大指數齊創兩個月新高 成交增33% 北水增1.1倍

澳門特首賀一誠：料大部份衛星場留下 另有消息指有6至8間衛星場結業

滴滴調查據報正結束 將允許重返應用商店

煤氣黃維義：受惠本港上半年低溫 全年煤氣用量料增1.5%