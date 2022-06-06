電子錢包AlipayHK與快餐品牌麥當勞聯合宣佈，即日起麥當勞正式進駐AlipayHK「品牌Channel」，成為首個加入的快餐品牌，亦是麥當勞首次在支付平台開設營銷專頁。與此同時，AlipayHK連同麥當勞推出多項專屬優惠，總值高達160元。
即日起至6月26日，前往麥當勞門店掃描張貼宣傳單張進入麥當勞「品牌Channel」，即可領取5元電子禮券，每人最多可領2張。全新AlipayHK用戶更可獲得50元麥當勞迎新獎賞；而成功申請Q Credit Card的新用戶則可領取高達800元新人獎賞，當中包括100元麥當勞禮券。
支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，麥當勞加入AlipayHK「品牌Channel」，無疑是商戶對AlipayHK「品牌Channel」一站式數碼營銷方案的肯定，並預告 AlipayHK將會與麥當勞在其專屬品牌Channel送出更多優惠。
「品牌Channel」是AlipayHK為商戶開發的簡易數碼營銷方案， 商戶可以自主運營自己的專頁，無須商戶開發成本，配備營銷、關注等功能。
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