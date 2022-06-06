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中電聯同中電源動及ESR合作 在香港及大灣區推動碳中和

中電控股（0002）旗下中華電力、中電源動集團及ESR（1821）的全資附屬公司ESR HK Limited簽署合作備忘錄，攜手於香港及大灣區發展可持續的數據中心及物流中心，推動香港及大灣區實現碳中和的目標。

根據合作備忘錄，中電及中電源動，將運用其能源和基建方面的專業，為ESR的可持續數據中心及物流中心等發展項目，提供涵蓋設計、建造及營運階段的服務和支援。中電將為ESR提供一站式能源管理方案和支援措施，包括安排能源審核、綠適樓宇基金及節能設備升級計劃等，以資助提升硬件設備，為其在香港的數據中心及物流項目達致更佳能源效益及減碳效果。

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ESR更可透過參加中電可再生能源證書計劃，進一步減少其香港項目的整體碳排放。另一方面，中電源動將與ESR探討將有關的能源方案和服務應用在香港及大灣區的發展項目，共同為邁向碳中和作出貢獻。

中電總裁蔣東強表示，十分高興與ESR合作，為其發展項目策劃一站式的能源效益方案和支援措施，全方位減少碳排放，一同努力於205 年前實現香港達致碳中和的目標。其會繼續與工商界合作，協助他們節能減碳。中電源動集團總裁紀安立表示，公司將運用專業，協助ESR實施全面的能源基建和管理方案，包括供冷、太陽能、電動車充電及智能技術等，以達致可持續的業務發展。

ESR聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初及Stuart Gibson表示，憑藉中電在能源方面的願景、豐厚經驗和能力，他們致力建立一個靈活、可擴展和綠色的數碼基礎設施網絡，在數碼化經濟中將企業和個人連繫起來，支持他們的客戶在規模和業務領域上取得增長，為不同的持份者創造可持續價值。

中電、中電源動與ESR的合作，不但為ESR的香港發展項目加入環保元素，還有助ESR進行綠色融資，例如可持續發展表現掛鈎貸款；同時帶來協同效應，讓中電和ESR能夠把握大灣區的機遇，為持份者創造長遠的正面價值。