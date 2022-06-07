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虛銀livi下季推SME產品  目標未來3年達收支平衡

虛擬銀行livi bank開業兩周年，livi bank行政總裁孫大威表示，livi bank將在第三季推出中小企（SME）業務，未來亦推出更多產品，擴大收入，隨著時間推進，產品達至規模效應，成本效益顯現以及在股東的支持下，livi bank目標未來三年內達至收支平衡。

livi bank中小企主管嚴偉德表示，該行股東龐大的業務網絡是公司獨有優勢，讓 livi bank可向中小企提供度身訂做的數碼銀行服務，滿足他們的財務需求。嚴偉德表示，就中小企業務將會建構一個平台，系統會自動化評估中小企的申請資料，該系統亦涵蓋全港34萬間中小企。

嚴偉德指，livi bank的中小企方案與傳統銀行不同，傳統銀行給中小企融資方案較長，可達5年，但livi bank會按中小企的情況，推出較短期的融資方案，和按時段推出方案。他續指，該平台的特色是中小企開戶時毋須提交太多文件便可完成申請，這亦是公司一直實現普惠金融的理念。

此外，嚴偉德補充，4月推出特許經營權融資業務，開業逾2個月，早階段主要接觸公司股東怡和集團旗下公司，包括為其400間經營商，及1050間店舖提供服務。

其他產品方面，livi在去年推出livi PayLater，截至目前為止，livi PayLater 已收到超過 9萬份申請，貸款總額超過 1.4 億元。另一貸款產品 livi 靈活貸，由四月推出至今，livi靈活貸收到超過 7000 份申請，貸款總額逾1億元。

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