副部長兼國際貿易談判副代表王受文說，商務部將繼續推動進口貿易促進創新示範區、跨境電商綜試區以及國家加工貿易產業園的建設，同時培育數字貿易、綠色貿易這些相關的行業市場主體，鼓勵醫藥、汽車等附加值比較高的產品開拓國際市場。對跨境電商、海外倉、市場採購、外貿綜合服務、保稅維修和再製造等這些新的外貿業態發展，採取鼓勵措施。

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商務部對外貿易司司長李興乾則表示，將會同相關部門發揮出口信用保險的風險保障和融資增信作用，來幫助外貿企業增強接單的信心。加大對中小微外貿企業的支持，擴大承保的覆蓋面，優化承保和理賠的條件及縮短理賠的時間，讓中小微外貿企業能夠享受到更精準、更專業、更便捷的服務。

他續稱，下一步商務部將鼓勵信用保險機構推出更多具針對性的舉措，來加大對外貿企業風險保障。強化出口信用保險與出口退稅政策相銜接，將企業取得的出口信用保險賠款視同為收匯處理，允許企業辦理退稅。拓展產業鏈承保，加強上下游企業的協同服務，同時支持跨境電商、海外倉等新業態的發展，提供更有針對性、更加具有差異化的信保服務。

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