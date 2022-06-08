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耀才：與荃灣分行業主溝通證屬小誤會 事件圓滿解決

耀才證券（1428）發出澄清啟示，於6月7日網上謠傳旗下荃灣分行在租務上雙方產生誤會，經該公司與業主作出坦誠溝通後，確實此乃是一場小誤會，事件現已圓滿解決。因此特刊登此啟示，以正視聽。啟示未有提及耀才證是否已交租。耀才今日股價收報1.44元，升近0.7%。

昨日網上流傳圖片，顯示耀才荃灣分行門外放置寫上「耀才證券 從速交租」的易拉架，並掛上橫額指該分行欠付4月及5月租金，要求從速繳交。該行昨日回覆本報查詢，稱有關分行店舖內出現漏水問題，影響日常運作及令生意受損，業主一直都未有維修。現時該橫額已被移除。

耀才昨日於facebook專頁發文，貼出已移除橫額的分店相片，並指「耀才在2021/22財政年度未經審核綜合稅後純利約為5.59億港元」，同時標籤寫道「一切如常」。

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