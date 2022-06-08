澳門經濟財政司司長李偉農今日在澳門出席活動受當地傳媒訪問時指，去年預測今年的博彩毛收入達1300億澳門元，但是今年1至5月份與估算有一定差異，即使1、2月份情況相對理想，但是到3月份疫情有變而帶來不確定性，因此政府會動態處理，並在下半年修改今年的財政預算，以補充開支所需的財政資源。目前正進行評估中。
他進一步指，今年下半年是旅遊黃金檔期，當疫情有改善下會爭取擴大客源，並做好相關評估。他又說，整個澳門經濟與旅客緊扣，當周邊地區疫情受控，澳門會主動透過不同渠道，吸引更多旅客來澳。
雖然立法會討論《博彩法》修法，政府減辣，容許衛星場在3年過渡期後可繼續不在博彩企業旗下物業經營，但是李偉農強調，政府仍堅持給予衛星場3年過渡期，並非讓步，而是所有法律均是找社會平衡點，過去20年有不足或滯後，部分技術性條文需調整應對未來發展，部分條文餘缺則需補充，最新文本與主軸一致不變。他有收到衛星場調整營業申請，但是數量不多，暫時不能透露具體數量。衛星場是否繼續營業與否，他稱屬商業決定，更認為與修法無關。總括而言他希望衛星場留下，繼續保持澳門的經濟動力及紓緩失業情況。
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