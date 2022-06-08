他進一步指，今年下半年是旅遊黃金檔期，當疫情有改善下會爭取擴大客源，並做好相關評估。他又說，整個澳門經濟與旅客緊扣，當周邊地區疫情受控，澳門會主動透過不同渠道，吸引更多旅客來澳。

雖然立法會討論《博彩法》修法，政府減辣，容許衛星場在3年過渡期後可繼續不在博彩企業旗下物業經營，但是李偉農強調，政府仍堅持給予衛星場3年過渡期，並非讓步，而是所有法律均是找社會平衡點，過去20年有不足或滯後，部分技術性條文需調整應對未來發展，部分條文餘缺則需補充，最新文本與主軸一致不變。他有收到衛星場調整營業申請，但是數量不多，暫時不能透露具體數量。衛星場是否繼續營業與否，他稱屬商業決定，更認為與修法無關。總括而言他希望衛星場留下，繼續保持澳門的經濟動力及紓緩失業情況。

其他報道

耀才：與荃灣分行業主溝通證屬小誤會 事件圓滿解決

美國億萬富翁促請拜登提高國內石油產量 否則經濟將步向毀滅

滬指四連升 兩市成交額破萬億人幣

華置斥資42億元翻新倫敦商業項目

上海出台人才特殊支持措施 世界前50院校留學生可直接落戶

羅兵咸永道料上半年港新股集資跌逾九成 下調全年預測至最多2000億

「鱷王」達利歐預計各國央行2024年減息

中國商務部：鼓勵醫藥、汽車等產品拓國際市場 擴大出口信用保險承保

亞洲金融集團發盈警 今年首4個月轉蝕7250萬元

騰訊《王者榮耀》國際版7月起逐步公布多輪內部測試

人行：續增強人民幣匯率彈性 簡化外資進入中國市場程序

【有片：選股王】阿里強勢升穿20周線 有望展開升浪

恒指半日升366點 一度收復2萬2關口 嗶哩嗶哩漲15% 綠景中國飈52%

標價涉嫌誤導顧客 澳洲監管機構將起訴Airbnb

默克爾：普京入侵烏克蘭「大錯特錯」惟難以長期孤立俄羅斯

Netflix和貝萊德等美國公司高層受到俄羅斯制裁

滬深三大指數半日向下 上證跌0.7%

PayMe推4000萬元消費券優惠 包括商戶消費折扣券及電動車抽獎

台積電料今年收入增長30% 第二季營收最高達182億美元

美SEC擬對股市規定進行重大改革 據報或遭激烈反對

比亞迪副總裁：很快會向特斯拉供應電池 比亞迪升穿300元大關

馬斯克批評YouTube充斥詐騙廣告 網民建議：買下它