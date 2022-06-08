吉利汽車（0175）的母公司浙江吉利控股集團支持的GLy New Mobility Fund宣布，已落實並完成入股以色列4D影象的數位成像雷達晶片方案供應商Vayyar。是次新一輪融資由Koch Disruptive Technology領投，融資額達1.08億美元。該基金指，Vayyar已發展的方案，在不用侵犯私隱下，可看穿牆身及物件、地圖環境、實時動作跟縱。有關技術已發展有有效去偵測乳癌的方案，Vayyar的晶片方案已在汽車、智慧家居、長者照顧、零售、保安及醫療領域上使用。。