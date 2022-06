GLy New Mobility Fund所屬的GLy Capital聯席首席執行官Anny Lin表示,GLy New Mobility Fund擬投資在出色及成長的公司,發展真正的投資伙伴關係,透過其網絡及Vayyar的技術,相信可以為其投資者創造更具意義的機遇。另一聯席首席執行官Hrvoje Krkalo更指,Vayyar在汽車行業推出的技術屬世界級,可以垂直應用到長者照顧、智慧家居等不同領域。Vayyar的創辦人兼行政總裁 Raviv Melamed稱,他們樂見獲GLy New Mobility Fund成為股東,期望借助後者的網絡,物色到與其業務相關的機會。

