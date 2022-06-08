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吉利汽車母企支持的基金投資以國雷達晶片方案商Vayyar

吉利汽車（0175）的母公司浙江吉利控股集團支持的GLy New Mobility Fund宣布，已落實並完成入股以色列4D影象的數位成像雷達晶片方案供應商Vayyar。是次新一輪融資由Koch Disruptive Technology領投，融資額達1.08億美元。該基金指，Vayyar已發展的方案，在不用侵犯私隱下，可看穿牆身及物件、地圖環境、實時動作跟縱。有關技術已發展有有效去偵測乳癌的方案，Vayyar的晶片方案已在汽車、智慧家居、長者照顧、零售、保安及醫療領域上使用。。

GLy New Mobility Fund所屬的GLy Capital聯席首席執行官Anny Lin表示，GLy New Mobility Fund擬投資在出色及成長的公司，發展真正的投資伙伴關係，透過其網絡及Vayyar的技術，相信可以為其投資者創造更具意義的機遇。另一聯席首席執行官Hrvoje Krkalo更指，Vayyar在汽車行業推出的技術屬世界級，可以垂直應用到長者照顧、智慧家居等不同領域。Vayyar的創辦人兼行政總裁 Raviv Melamed稱，他們樂見獲GLy New Mobility Fund成為股東，期望借助後者的網絡，物色到與其業務相關的機會。

 

 

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