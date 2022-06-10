本港第二隻SPAC（特殊目的收購公司）、由阿里巴巴前高層發起的Vision Deal HK（7827）今日掛牌，集團董事會主席兼執行董事衛哲表示，集團目標18個月內完成併購，比港交所訂下的24個月更早。目前集團已有一群潛在的併購目標，均是曾向嘉禦資本諮詢的企業，對它們有一定熟悉度，會結合過往的併購經驗，在當中尋找合適的目標。他透露，未來計劃在港發起更多SPAC，與目前團隊有長期合作。