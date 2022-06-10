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Vision Deal HK今掛牌 衛哲：未來擬在港發起更多SPAC

本港第二隻SPAC（特殊目的收購公司）、由阿里巴巴前高層發起的Vision Deal HK（7827）今日掛牌，集團董事會主席兼執行董事衛哲表示，集團目標18個月內完成併購，比港交所訂下的24個月更早。目前集團已有一群潛在的併購目標，均是曾向嘉禦資本諮詢的企業，對它們有一定熟悉度，會結合過往的併購經驗，在當中尋找合適的目標。他透露，未來計劃在港發起更多SPAC，與目前團隊有長期合作。

衛哲表示，近期本港資本市場存在挑戰，拖累新股數量及集資額下跌，市況影響下許多新股選擇延遲上市，卻正正為SPAC帶來許多優質的併購目標，形容目前為本港SPAC市場的「最佳時刻」。他又指，雖然美國市場存在過多SPAC，有大量併購需求，但認為港美兩地市場不會互相競爭，港市場門檻高，針對更成熟的公司，加上在美上市的SPAC大多以美國公司為目標。

集團併購目標為智能汽車技術的龍頭公司，衛哲表示，有關方面龍頭公司「屈指可數」，並解釋公司針對的是汽車上遊技術，並非汽車生產。他又指，基於其人脈和網絡，嘉禦資本有份投資的30多家公司當中，均與阿里巴巴（9988）、百度（9888）、騰訊（0700）等龍頭有不同合作，相信未來併購目標不排除會與該些公司有合作空間。此外，他認為，未來數年內地智能汽車行業會處於成長階段，而非整合或併購階段。

 

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