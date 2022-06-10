恒指收市跌62點或0.29%，報21806點，成交金額1803億元，較上日增加10.17%，是6月8日1840.28億元成交後最多；國指升3點或0.04%，報7609點。恒生科技指數收報4826點，升1.62%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。

藍籌22隻升，42隻下跌，2隻無升跌。吉利（0175）升5.49%，收報15.36元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌8.63%，收報33.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報20.6元，升12.08%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報219.8元，跌5.75%。

恒指下試10天線(21448.9點)後反彈，但受制於100天線(22041.16點)。科指重上100天線(4725.28點)。

北水南下合計淨流入37.11億元，較上日增加799.92%，淨流入金額是5月19日53.28億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入41.23億元，對上一次連續2日淨流入是6月1日。南水北上合計淨流入116.22億元人民幣，較上日增加224.69%，連續第10日流入，累計流入660.75億元。

一周表現

恒指本周累升3.43%或724點，升幅是5月20日後最大，當時收市升幅為4.11%；恒指連升2周，對上一次連升2周，是2月11日；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升29.34%，其次為阿里巴巴（9988）及藥明生物（2269），分別升22.21%及21.05%。而表現最差的是龍湖（0960），累跌11.07%，其次為信義玻璃（0868）及萬洲（0288），分別跌10.57%及8.48%。

國指本周累升4.71%或341點，升幅是2020年11月6日後最大，當時收市升幅為7.56%；國指連升2周，對上一次連升2周，是2月11日；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升29.34%，其次為阿里巴巴（9988）及京東健康（6618），分別升22.21%及14.67%。而表現最差的是龍湖集團（0960），累跌11.07%，其次為蒙牛（2319）及中海油（0883），分別跌5.9%及5.48%。

科指本周累升9.75%或428點，升幅是4月29日後最大，當時收市升幅為11.76%；科指連升2周，對上一次連升2周，是5月20日；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升29.34%，其次為阿里巴巴（9988）及理想（2015），分別升22.21%及21.73%。而表現最差的是海爾智家（6690），累跌5.85%，其次為商湯（0020）及舜宇（2382），分別跌3.58%及2.39%。

換馬股表現

將納入恒指的東方海外（0316）收報235.4元，跌3.21%；中升（0881）收報60元，跌0.33%；中芯（0981）收報18.86元，升8.02%；宏橋（1378）收報9.65元，跌1.23%。被剔出恒指的瑞聲（2018）收報17.74元，升1.6%。

納入國指的聯想（0992）收報7.75元，升0.39%。被剔出國指的翰森製藥（3692）收報13.5元，跌1.03%。

納入科指的蔚來（9866）收報154.7元，跌3.13%。被剔出科指的ASM太平洋（0522）收報74.95元，升1.56%。

午後消息股表現

五礦（1208）料明起重啟Las Bambas生產及精礦運輸。收報3.54元，升5.67%。

今早及隔晚消息股表現

金茂（0817）斥每股溢價30.4%私有化宏泰（6166），涉資最多25.65億元。金茂收報2.07元，跌2.82%；宏泰收2.25元，升22.28%。

多間公司公布業績，績前表現如下，卓悅控股（0653）收報0.12元，升1.69%。

港通控股（0032）收報10.9元，升0.93%。

友和（2347）上市，定價2.1元。收報2.1元，無升跌。

SPAC股Vision Deal（7827）上市，定價10元。收報9.89元，跌1.1%。

中芯（0981）：美法院駁回對公司的民事起訴。收報18.86元，升8.02%。

螞蟻集團A股上市 據報被監管部門提上議事日程。螞蟻集團回應︰專注整改 沒IPO計劃。留意阿里（9988）。收報112.8元，升1.35%。

梧桐證券（0613）擬推IPO前交易平台。收報0.45元，升4.65%。

嗶哩嗶哩（9626）首季經調整淨虧損擴大至16.5億人幣。收報219.8元，跌5.75%。

蔚來（9866）首季淨虧損18.25億元 次季車輛交付量料2.3萬至2.5萬輛。收報154.7元，跌3.13%。

中國建築興業（0830）：獲澳門銀河四期22.4億幕牆分包承建合約。收報2.17元，升0.46%。

BC科技（0863）旗下OSL向盈透證券提供虛擬資產服務。收報4.23元，升4.7%。

舜宇（2382）5月手機鏡頭出貨量按月跌29%。收報118.3元，升1.28%。

和記電訊（0215）旗下3香港在百佳設家電店中店 年尾前增至18間。收報1.48元，升2.07%。

周大福（1929）去年多賺逾一成至67億 派末期息每股0.28元。周大福4至5月整體零售值跌13% 內地同店銷售急挫28%。收報14.2元，升3.35%。

比亞迪（1211）將為特斯拉供應電池？ Tesla：無聽到有關訊息。收報315.8元，升5.27%。

乘聯會：中國5月廣義乘用車零售量按年減17% Tesla升1.9倍。汽車股向上，吉利（0175）收報15.36元，升5.49%；比亞迪（1211）收報315.8元，升5.27%；廣汽集團（2238）收報7.86元，升3.83%；東風集團股份（0489）收報6.2元，升0.98%；長城汽車（2333）收報15.52元，升9.14%；北京汽車（1958）收報2.58元，升1.18%；慶鈴汽車股份（1122）見52周低1.32元，收報1.36元，升0.74%；小鵬汽車（9868）收報108元，升2.47%；五菱（0305）收報1.38元，升13.11%；理想汽車（2015）收報122.7元，升4.69%；蔚來集團（9866）收報154.7元，跌3.13%。

正榮地產（6158）5月銷售額按年大跌八成 遠洋集團銷售額跌近三成。收報0.59元，升1.72%。

新世界集團（0017）旗下醫療健康業務Humansa宣布，收購內地婦兒科集團諾亞醫療 與惟視眼科成策略合作伙伴。收報29.95元，跌0.83%。

破頂股表現

破頂股包括，樂普生物（2157）創上市新高，見7.4元，收報7.4元，升13.15%；雲康集團（2325）創上市新高，見13.52元，收報13.42元，升3.07%；第七大道（0797）創52周高，見2.65元，收報2.65元，無升跌；廈門港務（3378）創52周高，見2.17元，收報2.16元，無升跌；AEON信貸（0900）創52周高，見5.38元，收報5.38元，升0.94%；華新手袋（2683）創52周高，見0.475元，收報0.47元，無升跌。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括富力（2777）低見2.13元，收報2.13元，跌4.91%；中梁（2772）低見1.76元，收報1.76元，跌7.37%；中國抗體（3681）低見1.95元，收報1.95元，跌5.34%；邁博藥業（2181）低見0.53元，收報0.6元，跌6.25%；毅德國際（1396）低見0.236元，收報0.255元，跌1.92%。

12隻股份創52周低，其中十隻包括，潤泥（1313）低見5.23元，收報5.29元，跌1.12%；盛京銀行（2066）低見5元，收報5元，跌3.47%；美聯集團（1200）低見0.73元，收報0.75元，無升跌；築友智造（0726）低見0.51元，收報0.54元，升1.89%；新華滙富（0188）低見0.34元，收報0.345元，無升跌；信佳國際（0912）低見1.35元，收報1.36元，跌0.73%；亞倫國際（0684）低見1.36元，收報1.49元，升0.68%；HMVOD（8103）低見0.81元，收報0.87元，跌2.25%；卡賓（2030）低見2.18元，收報2.18元，跌2.24%；魏橋紡織（2698）低見1.89元，收報1.91元，升1.06%。

異動股

上升異動股，包括，新東方在線（1797）收報6.23元，升39.37%；中國有贊（8083）收報0.216元，升33.33%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.175元，升18.24%；中手游（0302）收報2.63元，升16.89%；指尖悅動（6860）收報0.24元，升16.5%；思考樂教育（1769）收報0.63元，升14.55%；樂普生物（2157）創上市新高，見7.4元，收報7.4元，升13.15%；五菱（0305）收報1.38元，升13.11%；恒盛地產（0845）收報0.226元，升13%。

下跌異動股，包括，招商局港口（0144）收報13.6元，跌9.93%；聯康生物（0690）收報0.057元，跌9.52%；易還財務（8079）收報0.172元，跌9.47%；長城環亞（0583）收報0.226元，跌9.24%；中國太保（2601）收報17.56元，跌8.64%；龍湖（0960）收報33.35元，跌8.63%；金科服務（9666）收報19.24元，跌7.94%；綠景中國（0095）收報1.1元，跌7.56%；中梁（2772）創上市新低，見1.76元，收報1.76元，跌7.37%。

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