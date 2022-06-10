永旺上月底宣布與日本連鎖咖啡店Komeda簽訂區域特許經營協定，並在港首度引入「珈琲所コメダ珈琲店」(KOMEDA's Coffee)。久永晉也指，自消息公布後，有不同業主和企業均有就此接洽，集團現時仍正積極物色開舖地點，最快7月底有新一輪公布。

對於近期物流成本，久永晉也坦言，相關成本持續受壓，故集團一直積極透過產地直送等方式，避免將過多成本轉嫁予顧客。

永旺於今年3月在油塘開設本港第4間AEON STYLE，截至5月底，該分店已錄得逾100萬名顧名光臨。

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