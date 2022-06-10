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永旺：消費券帶動4月營業額按月升1.3倍

港府4月起分階段發放消費券，AEON百貨母企永旺（0984）採購及營運總部董事久永晉也表示，適逢當時仍未放寬晚市堂食等社交距離措施，帶動超市等業務表現良好，4月份整體營業額按月錄得1.3倍升幅，其中以大型傢俬、電器等產品銷售表現最為突出；其次則為食品及家居飾品。

永旺上月底宣布與日本連鎖咖啡店Komeda簽訂區域特許經營協定，並在港首度引入「珈琲所コメダ珈琲店」(KOMEDA's Coffee)。久永晉也指，自消息公布後，有不同業主和企業均有就此接洽，集團現時仍正積極物色開舖地點，最快7月底有新一輪公布。

對於近期物流成本，久永晉也坦言，相關成本持續受壓，故集團一直積極透過產地直送等方式，避免將過多成本轉嫁予顧客。

永旺於今年3月在油塘開設本港第4間AEON STYLE，截至5月底，該分店已錄得逾100萬名顧名光臨。

 

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