雲音樂（9899）今天宣布，與韓國SM娛樂公司達成合作協議，雙方將在音樂版權、藝人宣傳及推廣等領域展開合作。目前，網易雲音樂已獲得旗下全量音樂版權授權，包括安七炫、BoA、東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、SHINee、EXO、Red Velvet、NCT、aespa等眾多知名藝人作品。
截至2021年，網易雲音樂平台月活躍用戶數目達1.83億，超過90%活躍用戶為90後00後；截至2021年日活躍用戶日均聽歌時長78.2分鐘，每10首歌中有3.2首來自平台推薦，改變傳統的聽歌習慣。
近一年來，網易雲音樂先後與摩登天空、香港英皇娛樂、中國唱片集團、樂華娛樂等達成版權合作，涉及藝人包括謝霆鋒、容祖兒、Twins、新褲子、痛仰、五條人、王一博等。未來，網易雲音樂還將繼續積極推進與上游版權方合作，不斷為中國音樂愛好者提供更多優質音樂內容。
雲音樂今天收報72.65元，升2.69%。
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