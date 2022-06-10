世茂集團（0813）公布，今年首五個月，集團累計合約銷售總額約342.6億元（人民幣，下同），按年下跌71.87%；累計合約銷售總面積211.49萬平方米，按年下跌69.21%。平均銷售價格為每平方米16200元，按年下跌8.63%。
5月份合約銷售額約為61.1億元，按年下跌78.97%；合約銷售面積37.76萬平方米，按年下跌76.83%。平均銷售價格為每平方米16180元，按年下跌9.22%。
美的置業（3990）公布，今年首五個月，合同銷售金額約319.2億元，而相應的已售建築面積約266.2萬平方米，按年分別減少53.83%和53.96%。
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世茂股份續停牌，停牌前報4.42港元；美的置業今日收報12.02港元，跌1.8%。