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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升5日 見逾兩個月高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升4.01點子至0.30917%，是3月30日後最高，當日報0.3128%。對上一次連升5日是4月27日，當日拆息報0.21208%。

港元現報7.8497元貶值2點子，曾貶值最多4點子，報7.8499元，亦曾升值最多2點子，報7.8493元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.72點子至0.05839%；1星期HIBOR升1.64點子至0.10131%；2星期HIBOR升2.1點子至0.1406%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.07點子至0.94071%；6個月期HIBOR升1.87點子至1.66351%；12個月期HIBOR升2.65點子至2.57137%。

美元指數現報104.455升值0.307點或0.29%。

美元1個月期LIBOR報1.28214%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.973%，終止連續2日收窄，利差是2022年6月08日後最窄，當日差距為-0.9399%

對上一次終止連續2日收窄，是2022年6月08日，當日利差報-0.9399%。

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