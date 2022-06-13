美國通脹抽升，美國10年期債息曾高見3.2458厘，是2018年11月7日3.2485厘後最高，引發環球市場震盪，美期、歐亞股下跌，日圓貶值見24年最弱，本港三大指數亦同創5月10日後最大跌幅。恒指今早低開643點，早市曾收窄至跌486點，但午後跌幅擴大，最多曾跌812點，全日高低波幅326點。恒指3日累跌947點。北水流入一個月最多，南水則終止連續10日流入。