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美10年債息見逾3年新高 恒指挫738點 見1個月最大跌幅 北水流入增48%

美國通脹抽升，美國10年期債息曾高見3.2458厘，是2018年11月7日3.2485厘後最高，引發環球市場震盪，美期、歐亞股下跌，日圓貶值見24年最弱，本港三大指數亦同創5月10日後最大跌幅。恒指今早低開643點，早市曾收窄至跌486點，但午後跌幅擴大，最多曾跌812點，全日高低波幅326點。恒指3日累跌947點。北水流入一個月最多，南水則終止連續10日流入。

恒指收市跌738點或3.39%，報21067點，成交金額1593億元，較上日減少11.62%；國指跌269點或3.54%，報7340點。恒生科技指數收報4598點，跌4.72%。

藍籌2隻升，64隻下跌，3隻無升跌。電能實業（0006）升0.99%，收報50.9元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌7.98%，收報103.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，28隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報18.86元，無升跌；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報196.9元，跌10.42%。

恒指跌穿10天線(21485.92點)，下試20天線(20923.05點)、50天線(20958.78點)。科指跌穿100天線(4715.07點)，10天線(4586.12點)則失而復得。

北水南下合計淨流入54.98億元，較上日增加48.14%，淨流入金額是5月12日66.54億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入96.21億元，對上一次連續3日淨流入是6月2日。南水北上合計淨流出135.19億元人民幣，終止連續10日流入。

午後消息股表現

賽生藥業（6600）委任中生製藥前首席醫學官為副總裁。收報8.12元，跌3.33%。

今早及隔晚消息股表現

中手游（0302）附屬公司推出數字藝術品版權分發平台。收報2.4元，跌8.75%。

「獨立第三方」委託報告，指匯控（0005）分拆可帶來2000億價值重估。收報48.7元，跌2.5%。

原有核數師辭任，卓悅（0653）三度延遲刊發去年業績。見52周低0.113元，收報0.117元，跌2.5%。

藥明康德（2359）股東擬減持A股，最多涉逾91億人幣。收報94.1元，跌10.72%。

市民外出用膳增，香港科技探索（1137）公布，HKTVmall 5月訂單額按月跌一成。收報6.42元，跌5.31%。

龍光（3380）、銀城國際（1902）5月合約銷售額按年跌近70%。龍光停牌。銀城國際（1902）收報2.74元，無升跌。

中國上月汽車銷量跌13%，新能源車銷量升1倍至近45萬輛。汽車股普遍向下，吉利（0175）收報14.84元，跌3.39%；比亞迪（1211）收報308.2元，跌2.41%；廣汽集團（2238）收報7.76元，跌1.27%；東風集團股份（0489）收報6.04元，跌2.58%；長城汽車（2333）收報15.8元，升1.8%；北京汽車（1958）收報2.56元，跌0.78%；小鵬汽車（9868）收報100.5元，跌6.94%；五菱（0305）收報1.4元，升1.45%；理想汽車（2015）收報119元，跌3.02%；蔚來集團（9866）收報139.9元，跌9.57%。

第一服務（2107）上市集資所得1.14億元變更用途作派息。收報1元，升1.01%。

宏安地產（1243）料去年盈利最多跌45%，位元堂料全年虧損收窄。平上市低位0.065元，收報0.066元，跌2.94%。

文化傳信（0343）料全年收入跌七成，惟虧損收窄。收報0.218元，跌9.17%。

寰亞傳媒（8075）上季蝕2980.4萬，虧損擴大逾一倍。收報0.65元，無升跌。

吳光正斥資逾27.8億增持九倉（0004）。收報25.05元，升1.21%。

中國飛機租賃（1848）將向渣打集團附屬公司出售兩架飛機。收報5.02元，跌0.59%。

中國人保（1339）首5月保費收入增近13%，財險升一成。收報2.49元，跌1.58%。

禹洲（1628）首5個月合約銷售額按年跌59%。收報0.43元，跌2.27%。

雲音樂（9899）與韓國SM娛樂達成協議，涉及EXO等藝人作品。收報76元，升4.9%。

永旺（0984）：消費券帶動4月營業額按月升1.3倍。收報1.23元，無升跌。

富力（2777）5月銷售收入按年跌66.6%。創上市新低，見2元，收報2元，跌6.1%。

龍湖（0960）5月份權益合約銷售額90.6億元。收報31.9元，跌4.35%。

實德環球（0487）：將繼續營運衛星場，料6月澳門賭收升1至2成。收報0.1元，無升跌。

新城發展（1030）悉數償還明日到期4億美元債。收報3.12元，跌7.14%。

破頂股表現

破頂股包括，雲康集團（2325）創上市新高，見13.96元，收報13.8元，升2.83%；新東方在線（1797）創52周高，見12.5元，收報8.72元，升39.97%；第七大道（0797）創52周高，見2.65元，收報2.65元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見2.5元，收報2.3元，升14.43%；米格國際（1247）創52周高，見1.07元，收報1元，跌3.85%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，領悅服務（2165）低見0.61元，收報0.63元，跌4.55%；富力（2777）低見2元，收報2元，跌6.1%；融信中國（3301）低見1.85元，收報1.86元，跌7%；中梁（2772）低見1.62元，收報1.62元，跌7.95%；中國抗體（3681）低見1.94元，收報1.99元，升2.05%；再鼎醫藥（9688）低見19.76元，收報19.98元，跌8.14%；企展控股（1808）低見0.54元，收報0.54元，跌3.57%；和譽（2256）低見3.46元，收報3.46元，跌0.86%；大發地產（6111）低見0.41元，收報0.41元，跌7.87%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）低見5.62元，收報5.63元，跌6.94%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見2.87元，收報2.9元，跌4.61%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.32元，收報1.35元，跌0.74%；卓悅控股（0653）低見0.113元，收報0.117元，跌2.5%；北控水務（0371）低見2.32元，收報2.32元，跌9.02%；石藥集團（1093）低見7.16元，收報7.2元，跌2.83%；遠大醫藥（0512）低見4元，收報4.08元，跌3.55%；普華和順（1358）低見0.74元，收報0.77元，無升跌；科聯系統（0046）低見2.41元，收報2.5元，跌0.4%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.55元，收報0.57元，無升跌；味千中國（0538）低見0.9元，收報0.94元，跌1.05%。

異動股

上升異動股，包括，新東方在線（1797）創52周高，見12.5元，收報8.72元，升39.97%；成實外教育（1565）收報0.229元，升20.53%；愛高集團（0328）收報0.113元，升17.71%；澳洲成峰高教（1752）收報0.088元，升15.79%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.5元，收報2.3元，升14.43%；環球實業科技（1026）收報0.148元，升13.85%；新東方（9901）收報14.48元，升13.13%；新晨中國動力（1148）收報0.6元，升11.11%；金匯（8160）收報0.113元，升10.78%；時計寶（2033）收報0.54元，升10.2%；普天通信（1720）收報0.28元，升9.8%。

下跌異動股，包括，金輪天地（1232）收報0.131元，跌14.94%；遠東宏信（3360）收報6.48元，跌13.25%；合景悠活（3913）收報2.25元，跌12.79%；旭輝永升服務（1995）收報8.32元，跌12.14%；開拓藥業（9939）收報0.65元，跌11.71%；合景泰富（1813）見52周低2.15元，收報2.16元，跌11.11%；ASM太平洋（0522）見52周低65.55元，收報66.8元，跌10.87%；貝殼（2423）收報37.75元，跌10.76%；藥明康德（2359）收報94.1元，跌10.72%；嗶哩嗶哩（9626）收報196.9元，跌10.42%。

 

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