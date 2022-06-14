股市震動觸發虛擬貨幣出現「幣災」，拖累相關公司擬裁員冀「共渡時艱」。美媒CNBC報道，當地最大加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）今天發內部電郵，宣布公司將裁員18%的全職僱員；以Coinbase旗下有約5000名全職員工計算，意味今次裁員人數達1100名。消息令Coinbase盤前股價受壓，最多跌8%。
Coinbase首席執行官Brian Armstrong指出，因應目前市況可能出現經濟衰退，從而導致虛幣寒冬，並可能持續很長時間，所以公司需要控制支出以提高效率，更直言Coinbase在以前牛市期間增長「過快」。Brian Armstrong又稱，雖然很難預測經濟或市場，但公司總是做最壞的打算，則可以在任何環境下經營業務。
事實上，Coinbase人力資源總監LJ Brock早於本月初已發表文章，表示「無限期」暫停招聘計劃，包括未有新員工填補的職位空缺，公司亦將撤回部分已簽訂的聘書。
虛幣近日跌勢加劇，根據交易平台CoinMarketCap報價，比特幣（Bitcoin）一度低見20950.82美元，暫報約22377.77美元，近24小時跌約7%，但比去年11月歷史高位6.88萬元急跌近七成。以太幣（ETH）則報約1168美元，近24小時跌逾6%。
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