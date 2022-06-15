港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，升14.18點子至0.52411%，是2020年9月23日後最高，當日報0.52643%，對上一次連升7日是1月24日，當日拆息報0.16458%。
港元拆息普遍向上，1周至6個月拆息至少見逾1年新高，而12個月HIBOR更是2008年11月4日後新高。
港元現報7.85元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.8501元，亦曾升值最多1點子，報7.8499元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.91點子至0.11244%；1星期HIBOR升3.62點子至0.2147%；2星期HIBOR升5.35點子至0.28679%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.54點子至1.09375%；6個月期HIBOR升11.91點子至1.94381%；12個月期HIBOR升17.89點子至2.85131%。
美元指數現報105.213貶值0.305點或0.29%。
美元1個月期LIBOR報1.324%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7999%，連續2日收窄，利差是2022年5月20日後最窄，當日差距為-0.7861%
對上一次連續2日收窄，是2022年6月02日，當日利差報-0.8802%。
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