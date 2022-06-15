內地5月經濟數據顯示生產需求逐步恢復，恒指今早高開43點，成為半日低位，最多升325點，高低波幅282點。
恒指半日升299點或1.42%，報21367點，成交金額774億元；國指升148點或2.02%，報7481點。恒生科技指數收報4713點，升2.57%。
創科實業（0669）、新奧（2688）、中石油（0857）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌46隻升，22隻下跌，1隻無升跌。平保（2318）升7.37%，收報50.25元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌3.29%，收報117.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報151.8元，升14.48%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.37元，跌2.64%。
恒指受制於10天線(21475.51點)，20天線(21017.17點)升穿50天線(20935.23點)。科指今早升穿10天線(4633.51點)後，進一步升穿100天線(4691.2點)。
北水南下合計淨流入23.58億元，較上日減少54.46%，連續第5日流入，累計流入171.58億元，對上一次連續5日淨流入是6月7日。南水北上合計淨流入80.21億元人民幣，較上日增加103.34%，連續第2日流入，累計流入119.65億元。
Hypebeast（0150）美國旗艦大樓將於17日開幕。收報0.95元，跌2.06%。
多間公司公布業績，績前表現如下，大家樂（0341）收報11.68元，跌0.51%。廸生創建（0113）收報4.1元，升0.24%。
電盈（0008）48億出售部分企業業務股權，與聯想（0992）組戰略合作。電盈收報4.25元，升1.67%。聯想（0992）收報7.37元，跌2.64%。
利寶閣（1869）銅鑼灣、尖沙嘴兩分店結業。見52周低0.245元，收報0.245元，跌3.92%。
澳門政府據報擬於6月23日落實延長賭牌至今年尾。濠賭股新濠國際發展（0200）收報5.25元，升0.19%；美高梅中國（2282）收報4.2元，升1.45%；澳博（0880）收報3.24元，升1.57%；永利澳門（1128）收報4.64元，升1.75%；銀河娛樂（0027）收報41.6元，升0.85%；金沙中國（1928）收報15.4元，升2.39%。
東方表行（0398）發盈喜，料全年純利增加不少於五成。收報4.65元，升7.14%。
毛記葵涌（1716）發盈警，料去年盈轉虧蝕至少800萬。收報0.69元，跌1.43%。
周大福及遠展（0035）投資的澳洲博企，擬配合昆士蘭監管機構的賭牌檢討工作。收報2.4元，無升跌。
中國南方航空（1055）上月客運力按年跌近六成。收報4元，跌0.25%。
有線寬頻（1097）：首推電視劇冀帶動收入，沒有任何集資計劃。收報0.039元，無升跌。
中港照相（1123）發盈警，料純利下跌至少四成。收報0.115元，無升跌。
破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見7.5元，收報7.49元，升4.03%；匯通達（9878）創上市新高，見55元，收報53.1元，升2.91%；雲康集團（2325）創上市新高，見14.38元，收報14.06元，升1.44%；光大證券（6178）創52周高，見7.1元，收報7.04元，升7.65%；新東方在線（1797）創52周高，見15.12元，收報14.12元，升31.47%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.03元，收報1.01元，升4.12%；陸慶（8052）創52周高，見0.136元，收報0.118元，跌13.24%；和記電訊香港（0215）創52周高，見1.6元，收報1.58元，升1.94%。
8隻股份創上市新低，包括中駿商管（0606）低見1.67元，收報1.74元，無升跌；三巽控股（6611）低見1.42元，收報1.55元，跌3.13%；中國抗體（3681）低見1.9元，收報1.9元，跌3.06%；再鼎醫藥（9688）低見18.72元，收報19.28元，跌3.02%；霸王（1338）低見0.057元，收報0.057元，跌3.39%；環龍控股（2260）低見0.91元，收報0.98元，無升跌；大發地產（6111）低見0.38元，收報0.39元，跌1.27%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）低見5.47元，收報5.5元，跌1.26%。
13隻股份創52周低，其中十隻包括，利寶閣（1869）低見0.245元，收報0.245元，跌3.92%；越秀房託（0405）低見3.05元，收報3.06元，無升跌；置富（0778）低見6.68元，收報6.69元，跌1.04%；石藥（1093）低見7.05元，收報7.21元，升0.84%；創科實業（0669）低見88.65元，收報90.7元，跌2.68%；潤泥（1313）低見5.06元，收報5.15元，升0.39%；築友智造（0726）低見0.49元，收報0.49元，跌2%；深圳控股（0604）低見1.51元，收報1.55元，升1.31%；英皇娛樂（0296）低見0.55元，收報0.55元，跌3.51%；正商實業（0185）低見2.49元，收報2.55元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，新東方（9901）收報19.58元，升34.11%；新東方在線（1797）創52周高，見15.12元，收報14.12元，升31.47%；易居企業（2048）收報1.08元，升22.73%；太和控股（0718）收報0.098元，升19.51%；明發（0846）收報0.385元，升18.46%；中泛控股（0715）收報0.058元，升16%；蔚來集團（9866）收報151.8元，升14.48%；融創服務（1516）收報4.58元，升13.37%；遊萊互動（2022）收報0.098元，升12.64%。
下跌異動股，包括，網上車市（1490）收報0.7元，跌22.22%；環球實業科技（1026）收報0.12元，跌18.92%；建滔積層板（1888）收報11.74元，跌17.09%；聯眾（6899）收報0.15元，跌14.29%；陸慶（8052）創52周高，見0.136元，收報0.118元，跌13.24%；金輪天地（1232）收報0.133元，跌12.5%；偉俊集團控股（1013）收報0.047元，跌11.32%；江山控股（0295）收報0.045元，跌10%；元力控股（1933）平上市低位0.204元，收報0.206元，跌9.65%；寶光實業（0084）收報0.057元，跌9.52%。
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