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大家樂去年盈利急挫94%至2120萬 派末期息18仙

本地快餐店大家樂（0341）公布，截至今年3月底止，集團上個財年錄得盈利2120萬元，按年大跌94%，符合早前盈警預測。每股盈利為4仙；派末期息每股18仙。

集團上個財年收入達75.08億元，較2020/2021財年的67.14億元，按年增加11.8%；其中中國內地收入達13.31億元，較去年12億元升11%。整體毛利率為7.3%，按年增加1.7個百分點。

按業務劃分，年內速食餐飲收入為45.63億元，按年升8.2%；休閒餐飲按年升23.9%至7.7億元；機構飲食則按年升30.1%至6.96億元。

集團指，業務增長於上半年大致回穩，相關增長趨勢延續至第三財季，業務表現恢復至接近疫情前的水平。然而，第五波疫情在第四季來襲，政府實施堂食限制，加上因員工染疫導致門店曾間歇性停業，集團於有關期間在香港累計損失門店營業天數達2755天，並對香港分部業務造成嚴重影響。至於華南快餐業務亦因今年3月份，深圳及珠海疫情實施封城及管制措施而備受打擊；兩者均導致第四季錄得重大銷售損失。

展望未來，集團對來年的發展前景保持審慎樂觀。儘管今年第一季表現仍受到第五波疫情影響，但集團預計市況將會從第二季開始逐步恢復至正常水平。

大家樂中午收報11.68元，跌0.51%。

 

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