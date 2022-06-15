上述AEON CARD WAKUWAKU Mastercard信用卡提供一系列獎賞和優惠，包括網購及外賣平台簽賬享6%現金回贈、日本簽賬3%現金回贈及本地餐飲簽賬1%現金回贈，而其他消費亦可享有0.5%現金回贈。持卡人於生日月份之海外簽賬更獲額外4%現金回贈，每月2日和20日於AEON Stores感謝日簽賬可享5%折扣優惠。新卡永久豁免年費及免外幣交易手續費。

此外，凡透過此「AEON香港」手機App成功申請AEON CARD WAKUWAKU Mastercard信用卡的客戶亦可獲額外現金回贈。

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