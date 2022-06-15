按市場佔有率計，業界龍頭首三位依次為宏利，佔26.7%、滙豐佔17.9%及永明佔11%。於過去12個月，宏利(+0.9%)及永明(+0.4%)錄得最多市場佔有率增幅，分別有0.9%及0.4$進賬，相反滙豐的市場佔有率則下滑最多，一年內少0.5%。

基金資產類型淨流向方面，市場在5月轉換約共12.5億元到強積金保守基金。而不同股票成份的混合資產基金共有約14.9億元流出，代表成員對股票市場持較不樂觀的看法而把資金轉移到較保守型基金。

駿隆集團執行董事王玉麟建議強積金成員，在調整強積金資產配置時，應考慮清投資目標和時限。保守基金過去十年累計回報約6%，屬低於通脹，對長線投資者應是一個避險的選擇，適合較保守或即將退休人士投資。回顧2020年第一季度強積金回報為跌11.6%， 全年回報為增長11.8%，成員應把握時機調整強積金資產組合。

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