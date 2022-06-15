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附預告片︳Netflix推《魷魚遊戲》真人競賽show 全球招募456名參賽者 獎金高逾3550萬港元

影音串流平台Netflix（美︰NFLX）公布，將製作史上規模最大的真人show《魷魚遊戲：挑戰》（Squid Game：The Challenge），在全球招募456名英語參賽者，爭奪高達456萬美元（約3557萬港元）的獎金。

根據報名網站，真人show的拍攝時間初步訂於2023年年初，參加者須年滿21歲以上，並須拍攝1分鐘左右的影片，解釋參賽原因及計劃，以及假如最終獲得勝利，又會如何使用巨額獎金。

早前Netflix已透露，將推出《魷魚遊戲》第二季，但未有詳細說明發布時間。導演黃東赫更向全球影迷發信，透露劇情將如何發展。信中指出，「現在正式宣布奇勳要回來了，(遊戲)負責人也要回來了。第2季即將到來。拿著畫片的西裝男說不定還會回來。也可以見到一二三木頭人娃娃英熙的男朋友哲秀。」

Netflix宣布開拍「魷魚遊戲」第二季 導演透露三大角色將回歸

《魷魚遊戲》去年9月上架後，首28日全球累計觀看時數超過16.5億小時，刷新Netflix（美︰NFLX）史上最高收視劇集紀錄。

 

 

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