澳門博彩（0880）公布連串董事變動。當中在澳博任職多時的老臣子即非執行董事吳志誠正式淡出。聯席主席梁安琪則退任提名委員會委員，另一聯席主席霍震霆則獲委任為該委員會成員。
自澳博於2008年上市以來長期出任獨立非執行董事的周德熙，則退任兼不再連任，並不再擔任薪酬委員會主席，其空缺則由另一獨董黃汝璞接替。同時該集團正式委任何厚鏘出任獨董。所有人事變動由今日股東周年大會後生效。
澳博表示，在吳志誠及周德熙任職期間，忠實誠信地履行了應盡的職責和義務，並且為集團的發展提供了非常有用的商業見解及具建設性的意見。董事會對吳、周兩人在任職期間所作寶貴的貢獻，表示感謝。吳志誠在1978年起加入澳娛，連同在澳博任職，在博彩業工作任職44年。他曾長期在澳博任職營運總裁兼執行董事，並自2020年6月起轉任澳博旗下子公司澳娛綜合的顧問及澳博的非執董。
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