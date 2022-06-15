歐洲央行指出，自去年12月逐步實現政策正常化以來，歐央行已承諾採取行動，應對歐元區內不同經濟體的金融分化風險。歐洲央行稱，新冠疫情令歐元區經濟體出現持久的脆弱性，導致貨幣政策正常化在不同成員國的傳導出現不均衡。

歐洲央行召開特別會議前，被視為歐洲恐懼指標的意大利與德國10年期國債息差，曾在周三擴大至2.4厘以上，是2020年5月以來最大。在歐洲央行會議消息傳出後，息差回落至2.2厘左右。

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