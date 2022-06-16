其中，Model Y長續航版由原價62990美元加至65999美元，Tesla此前已經延遲了對部分長續航版型號電動車的發放。

此前3月Tesla 美國版車型已全線加價，加幅由2000元到1.25萬美元不等。頻繁加價的其中一個原因是因為原材料成本大幅上漲，包括用於製造車身的鋁金屬。

Tesla行政總裁馬斯克此前在一封寫給高層的電郵中表示對目前經濟感到「超級差」，Tesla需要裁減一成員工。

其他報道

天鴿互動料中期盈利按年顯著下降

易付達：中小企主動申請加入新支付方式PayMe及BoC Pay

雷軍微博發布小米12「隨手拍」月亮照 網民爆笑：雷總重新定義隨手拍

憂慮經濟前景 恒指跌462點 大陰燭失多條平均線 南北水續流入 銀行教育逆市升

網傳會計師「炸爆」客戶辦公室 立信德豪證實為意外

新東方在綫曾飈升超過一倍 邁向九連漲 帶動教育板塊急升

WeChat Pay HK﹕用戶數突破500萬 商戶數超15萬

穆迪料港地產商盈利復蘇延至2023年

恒生維持5%港元最優惠利率

葉一堅對台灣《蘋果新聞網》員工發信 稱公司資金恐到今年9月將耗盡

滬指終止兩連升 3300點得而復失

據悉GOGOX 國際配售已超購

京東：618購物節供應鏈阻礙減少

卓悅午後停牌未提原因 日前宣布核數師辭任

銀行加存息至2.6厘 高過綠債保證回報

匯豐維持最優惠利率於5.0%

經絡︰料H按第三季觸及封頂 或有銀行先調升按息

恒指半日跌85點10天線得而復失 科指跌0.56% 銀行股上升

中銀香港：預期至今年底美國加息至3.5厘

渣打：預期至今年底美國加息至3.4厘

滬深三大指數半日向上 上證升0.25%

金管局余偉文：港美息差拉闊 港元滙率偏弱屬正常現象

涉合謀定價 鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程遭競委會起訴 安樂工程現跌逾7%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR創兩年新高 連升8日升至0.584%

「新債王」岡拉克警告：比特幣跌勢未完 有機會跌至1萬美元

合景泰富下半年需還債120億 將出售項目 盡力履其債務義務

中海油：沒有從「特定地區」退出的計劃

美債息全線重拾升勢再逼近10年高位 美期亞股續升 美元指數微跌

美國和歐盟擬為發展中國家提供對外網絡安全援助 以抗衡中國

基金公會籲撤航班熔斷機制並放寬隔離政策 料可減少人才外流

馬斯克料在Twitter全員大會上重申收購該公司的意願

內地5月新樓售價延續向下 降幅趨緩 按年升3.5%

滬深三大指數全線向上 人行進行100億人幣逆回購

恒指高開207點 升穿10天線 科指10天線升近100天線

蔚來發布多款新車

港股ADR升75點 夜期低水54點 美期亞股升 VIX隔晚跌9%

金管局將基本利率上調至2.00%

鮑威爾：美國經濟能充分應對加息 致力達到通脹2%目標 加息75基點並非常態

鮑威爾稱加息75基點非常態 美債息跌 美股創1個月最大升幅 道指升303點

金管局再沽17.6億美元 銀行體系總結餘降至2807億