路透社報導，電動車生產商Tesla因應全球供應鏈問題，對美國全線電動車型號加價。
其中，Model Y長續航版由原價62990美元加至65999美元，Tesla此前已經延遲了對部分長續航版型號電動車的發放。
此前3月Tesla 美國版車型已全線加價，加幅由2000元到1.25萬美元不等。頻繁加價的其中一個原因是因為原材料成本大幅上漲，包括用於製造車身的鋁金屬。
Tesla行政總裁馬斯克此前在一封寫給高層的電郵中表示對目前經濟感到「超級差」，Tesla需要裁減一成員工。
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