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港元拆息向上 1個月HIBOR創2年高 12個月拆息再創逾13年半高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升9日，升1.68點子至0.60119%，是2020年6月10日後最高，當日報0.69054%。對上一次連升9日是1月26日，當日拆息報0.18214%。

港元現報7.85元貶值5點子，曾貶值最多5點子，報7.85元，亦曾升值最多2點子，報7.8493元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.03點子至0.11327%；1星期HIBOR跌1.73點子至0.21774%；2星期HIBOR升5.15點子至0.38667%，是2020年10月30日後新高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升11.46點子至1.28982%，是2020年5月25日後新高，當日報1.35571%；6個月期HIBOR升2.13點子至2.02185%，是2020年2月28日後新高；12個月期HIBOR升6.77點子至2.98649%，是2008年11月4日後新高，當日報3.14714點。

美元指數現報104.207升值0.576點或0.56%。

美元1個月期LIBOR報1.52343%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9222%，連續3日收窄，利差是2022年6月03日後最窄，當日差距為-0.8802%

對上一次連續3日收窄，是2022年3月25日，當日利差報-0.1218%。

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