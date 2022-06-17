港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升9日，升1.68點子至0.60119%，是2020年6月10日後最高，當日報0.69054%。對上一次連升9日是1月26日，當日拆息報0.18214%。
港元現報7.85元貶值5點子，曾貶值最多5點子，報7.85元，亦曾升值最多2點子，報7.8493元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.03點子至0.11327%；1星期HIBOR跌1.73點子至0.21774%；2星期HIBOR升5.15點子至0.38667%，是2020年10月30日後新高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升11.46點子至1.28982%，是2020年5月25日後新高，當日報1.35571%；6個月期HIBOR升2.13點子至2.02185%，是2020年2月28日後新高；12個月期HIBOR升6.77點子至2.98649%，是2008年11月4日後新高，當日報3.14714點。
美元指數現報104.207升值0.576點或0.56%。
美元1個月期LIBOR報1.52343%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9222%，連續3日收窄，利差是2022年6月03日後最窄，當日差距為-0.8802%
對上一次連續3日收窄，是2022年3月25日，當日利差報-0.1218%。
其他報道
金管局與BISIH轄下香港中心推Project Sela項目研零售層面央行數碼貨幣
日央行維持負利率 稱必要時將毫不猶豫地加碼寬鬆 日圓貶值 兌港元低見5.831
A股開市向下 上證跌0.6% 人民幣兌美元中間價強過市場預期
港股ADR跌422點 夜期低水312點 美期升亞股跌 VIX隔晚升11%