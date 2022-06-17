港元現報7.85元貶值5點子，曾貶值最多5點子，報7.85元，亦曾升值最多2點子，報7.8493元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.03點子至0.11327%；1星期HIBOR跌1.73點子至0.21774%；2星期HIBOR升5.15點子至0.38667%，是2020年10月30日後新高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升11.46點子至1.28982%，是2020年5月25日後新高，當日報1.35571%；6個月期HIBOR升2.13點子至2.02185%，是2020年2月28日後新高；12個月期HIBOR升6.77點子至2.98649%，是2008年11月4日後新高，當日報3.14714點。

美元指數現報104.207升值0.576點或0.56%。

美元1個月期LIBOR報1.52343%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9222%，連續3日收窄，利差是2022年6月03日後最窄，當日差距為-0.8802%

對上一次連續3日收窄，是2022年3月25日，當日利差報-0.1218%。

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