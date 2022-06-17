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拜登：美國經濟衰退並非不可避免 對俄羅斯立場不會軟化

美國總統拜登表示，美國經濟衰退並非不可避免，並承認財長耶倫和其他人曾警告他，15個月前通過的主要紓困法案可能對通脹產生邊際影響。另外，他亦堅持對俄羅斯立場不會軟化，即便影響到連任前景也在所不惜。

拜登重申，美國「比世界上任何國家都更有能力克服通脹」，並表示美國經濟衰退「並非不可避免」。同時，他承認美國人對國家狀況「真的，真的很不滿意」。

拜登指，「她(耶倫)說這可能造成輕微影響」，「你可以爭論是否對通脹產生了輕微影響。我認為沒有。而且大多數經濟學家也不認為有影響。但說它導致通脹這個想法很奇怪」。

俄羅斯問題方面，拜登說，他對俄羅斯的制裁行動，以及燃料成本飈升，可能帶來政治成本。「我是美國的總統。這無關我的政治前途。這關係到什麼是對國家最有利的。這是真話」，如果美國對普京入侵烏克蘭的反應軟弱無力，那可能導致俄羅斯進一步入侵歐洲，或者導致中國加劇對台灣的挑釁，或者朝鮮開始新一輪飛彈試射。

拜登說，「我深信，如果我們放過俄羅斯，放過普京，他是不會收手的」。

另外，拜登又相信，本世紀第二個二十五年屬於美國，美國比世界上任何其他國家都處於更有利的地位，「這不是誇口，這是事實」。

 

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