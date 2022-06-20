中國移動（0941）公佈5月客戶數據，移動業務客戶按月增加約20萬戶，今年以來累計增加970萬戶，客戶總數達9.6億戶，其中5G客戶量佔4.9億戶。
有綫寬帶業務方面，5月客戶按月增加229萬戶，今年累計增加1345萬戶，客戶總數達2.5億戶。
中國移動今日收報49.45元，跌0.7%。
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