港鐵（0066）公佈，公司項目及工程拓展總監包立聲將於2022年7月31日完成服務協議後退休，並將同時不再擔任執行總監會成員，將由公司現任項目及工程拓展副總監鄧輝豪接任其職位。
現年53歲的鄧輝豪在2021年加入港鐵擔任工程副總監，此前在運輸、鐵路及民用基建設施、航空、能源石油和天然氣等不同領域的工程項目方面擁有豐富經驗，並曾成功與英國、新西蘭、澳洲等地的國際公司合作。
鄧輝豪與港鐵訂立了一份為期三年的服務合約，酬金為每年約480萬港元。
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