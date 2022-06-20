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牛氣母企嚐高美集團發盈喜 料年度收入將增長超過45%

經營牛氣、品越及多賀野拉麵的嚐高美集團（8371）發布盈利預告，預料集團截至2022年3月31日止年度收入將錄得超過45%的增長，儘管未調整股東應佔利潤預計將錄得不多於10%的跌幅，但在扣除上個年度的政府補貼和加回上市費用後，調整後的股東應佔利潤預計將錄得230%以上的大幅增長。

公司解釋，雖然集團經營受到香港禁晚市堂食及上海的疫情防控措施影響，但被集團新開設餐廳所貢獻的營業額、人均消費提升及顧客傾向提前進食晚餐等因素抵消。

嚐高美今日收報1.02元，跌3.8%。

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