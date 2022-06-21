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恒指收市升395點 3日累升714點 與科指齊升穿10天線

美股隔晚休市，美期、歐股、亞股向上，港股則外圍升，未有隨A股向下。恒指今早高開101點後，曾收窄至升12點，其後升幅持續擴大，午後最多升400點，高低波幅389點。三大指數連升3日，恒指3日累升714點。

恒指收市升395點或1.87%，報21559點，成交金額1164億元，較上日減少11.71%；國指升149點或2.03%，報7549點。恒生科技指數收報4760點，升2.21%。

中電（0002）、比亞迪（1211）、吉利（0175）拖累大市。匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。

藍籌64隻升，5隻下跌，0隻無升跌。阿里健康（0241）升12.1%，收報5.56元，是升幅最大的藍籌，中電（0002）跌7.1%，收報67.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5.56元，升12.1%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報118元，跌3.04%。

恒指升穿10天線(21377.75點)，受制於100天線(21827.9點)。科指升穿10天線(4691.06點)，續高於100天線(4648.93點)。

北水南下合計淨流入12.32億元，較上日增加294.09%，連續第9日流入，累計流入252.25億元，對上一次連續9日淨流入是2022年5月19日。南水北上合計淨流出10.62億元人民幣，較上日減少89.06%，連續第2日流出，累計流出107.65億元。

午後消息股表現

醫思健康（2138）訂7億可持續發展表現掛鈎貸款。收報7.84元，升2.08%。

謝瑞麟（0417）按年轉虧為盈，派末期息2仙。收報1.04元，升4%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，松齡（1989）收報0.6元，升7.14%。

中石油（0857）以12.88億元人幣出售遼河儲氣庫業務。收報3.85元，升1.32%。

王興減持美團（3690）10萬股B類股份，套現1979.4萬用於公益。收報201.2元，升0.9%。

華新手袋（2683）純利增6.1倍，末期息連特別息派4仙。創52周高，見0.49元，收報0.485元，升5.43%。

中國電信（0728）5月移動用戶數按月增83萬。收報2.71元，升1.12%。

騰訊（0700）減持新東方在綫（1797）在線7.46%股權，套現7.2億。騰訊收報381元，升2.75%。

新東方在綫（1797）收報17.5元，升3.06%。

牛氣母企嚐高美集團（8371）發盈喜 料年度收入將增長超過45%。收報1.02元，無升跌。

華置（0127）推暑期工計劃，設「數錢大師」、「直播主」等職位，時薪最高500元。收報2.23元，升0.45%。

澳洲業務虧損擴大，拖累中電（0002）半年綜合經營虧損37億。見52周低66.45元，收報67.4元，跌7.1%。

港鐵（0066）工程總監包立聲退休，將由副總監鄧輝豪接替。收報41.1元，升0.74%。

中聯通（0762）：5月5G套餐用戶累計近1.8億戶。收報3.68元，升0.82%。

中國移動（0941）5月移動業務客戶按月增加20萬戶。收報49.75元，升0.61%。

港交所 （0388）歐冠昇擬鼓勵推出更多A股指數產品。收報364.2元，升1.62%。

破頂股表現

破頂股包括，貝殼（2423）創上市新高，見49.8元，收報47.6元，升6.25%；越秀地產（0123）創52周高，見9.1元，收報9.03元，升2.61%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.06元，收報0.99元，升23.75%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.8元，收報2.69元，跌2.18%；GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；華新手袋（2683）創52周高，見0.49元，收報0.485元，升5.43%；和記電訊香港（0215）創52周高，見1.74元，收報1.73元，升4.22%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括三巽控股（6611）低見1.01元，收報1.06元，無升跌；和譽（2256）低見3.2元，收報3.25元，無升跌；賞之味（8096）低見0.052元，收報0.056元，跌6.67%。

11隻股份創52周低，其中十隻包括，捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.89元，無升跌；中電（0002）低見66.45元，收報67.4元，跌7.1%；創科實業（0669）低見80.05元，收報82.8元，升2.48%；建滔集團（0148）低見29.7元，收報30.25元，升1.17%；建滔積層板（1888）低見9.38元，收報9.55元，跌0.31%；港燈（2638）低見7.4元，收報7.45元，升0.54%；鞍鋼（0347）低見2.96元，收報3.04元，升1.33%；安樂工程（1977）低見1.28元，收報1.3元，跌6.47%；信佳國際（0912）低見1.29元，收報1.34元，無升跌；載通（0062）低見11.84元，收報11.9元，跌0.17%。

異動股

上升異動股，包括，易還財務（8079）收報0.192元，升23.87%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.06元，收報0.99元，升23.75%；易鑫集團（2858）收報1.26元，升23.53%；華融金控（0993）收報0.13元，升19.27%；樂透互娛（8198）收報0.46元，升17.95%；明發（0846）收報0.37元，升17.46%；指尖悅動（6860）收報0.23元，升16.16%；譽宴（1483）收報1.03元，升15.73%；康方生物（9926）收報22.15元，升15.48%；信達生物（1801）收報30.6元，升13.54%。

下跌異動股，包括，愛高集團（0328）收報0.098元，跌20.97%；栢能集團（1263）收報7.81元，跌19.32%；佳源國際（2768）收報0.49元，跌15.52%；強泰環保（1395）收報0.167元，跌13.92%；陸慶（8052）收報0.095元，跌12.84%；金利豐（1031）收報0.255元，跌10.53%；青瓷遊戲（6633）收報3.75元，跌9.42%；偉俊集團控股（1013）收報0.052元，跌8.77%；晨訊科技（2000）收報0.32元，跌8.57%；思考樂教育（1769）收報0.82元，跌7.87%；中電（0002）見52周低66.45元，收報67.4元，跌7.1%。

 

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