美股隔晚休市，美期、歐股、亞股向上，港股則外圍升，未有隨A股向下。恒指今早高開101點後，曾收窄至升12點，其後升幅持續擴大，午後最多升400點，高低波幅389點。三大指數連升3日，恒指3日累升714點。