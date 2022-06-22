廣告媒體監察公司admanGO公布，第五波疫情在4月起有所緩和，社交距離措施放寬，經濟活動逐漸回復正常，本地廣告開支在4月錄得按月8.8%升幅，5月更錄得按月18.5%升幅，單計5月的廣告開支已回復至去年同期水平。
根據admanGo廣告數據，5月最高廣告支出行業首三位包括銀行、信用卡及投資服務、藥物及醫護、浴室及家居用品，按年分別升21%、17%及40%。以3至5月計，銀行、信用卡及投資服務的廣告開支與去年同期相若，十大最高廣告支出品牌集團當中，排第1位的匯豐集團及第6位的花旗集團在5月的廣告開支分別按月上升64%及33%。另外，排名第二的藥物及醫護5月的廣告開支按月上升17%，當中避孕產品的廣告開支按月上升高達2.63倍，以升幅計是在行業內最高。
5月最高廣告支出品牌集團當中，排行第二的牛奶公司集團的廣告開支按月上升1.35倍，升幅是十大最高廣告支出品牌集團中最高，第三位的寶潔廣告開支按月上升56%；第五位的三星廣告開支按月上升5%，主要用於推廣旗下Galaxy S22系列手提電話。
另外，各類主要媒體廣告開支亦重拾升軌，電視廣告的廣告開支在4、5月的開支分別按月上升7.6%及9.3%；流動廣告在4、5月錄得按月上升1.8%及23%；社交媒體在4、5月錄得按月上升19.3%及17.3%，以3至5月計按年更錄得4%增長。
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