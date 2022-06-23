美元指數、美債息回，恒指今早跟隨隔晚美股升勢，高開149點後，曾收窄至僅升2點，最多升280點，半日高低波幅278點。
恒指半日升200點或0.96%，報21209點，成交金額593億元；國指升91點或1.25%，報7426點。恒生科技指數收報4617點，升1.42%。
美團（3690）、工行（1398）、港交所（0388）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。
藍籌44隻升，20隻下跌，5隻無升跌。吉利（0175）升7.53%，收報16.86元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌7.18%，收報212元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報127.2元，升9.94%；跌幅最大的是商湯（0020）收報5.46元，跌4.38%。
恒指10天線(21211.13點)跌穿20天線(21245.51點)，指數亦一度重上10天及20天線。科指續低於10天線(4651.2點)，100天線(4622.95點)得而復失。
北水南下合計淨流入10.93億元，較上日減少39.33%，連續第11日流入，累計流入281.21億元，對上一次連續11日淨流入是2022年5月23日。南水北上合計淨流入60.87億元人民幣，終止連續3日流出。
央視：國務院考慮延長免徵新能源汽車購置稅。汽車股向上，吉利（0175）收報16.86元，升7.53%；比亞迪（1211）收報311元，升4.86%；廣汽集團（2238）收報7.77元，升5.14%；東風集團股份（0489）收報5.9元，升3.87%；長城汽車（2333）收報16.84元，升6.05%；北京汽車（1958）收報2.7元，升4.65%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.36元，升2.26%；小鵬汽車（9868）收報127.2元，升9.94%；五菱（0305）收報1.38元，升9.52%；理想汽車（2015）創上市新高，見156元，收報154.8元，升9.87%；蔚來集團（9866）收報188.3元，升7.29%。
穆迪將碧桂園（2007）評級降至垃圾級。收報4.53元，跌0.44%。
多間公司公布業績，績前表現如下，AEON信貸（0900）收報5.26元，升0.96%。波司登（3998）收報4.22元，升0.72%。醫思醫療（2138）收報7.81元，跌1.01%。
世茂服務（0873）公布經審核去年業績，今復牌。收報4.19元，跌0.24%。
力勁科技（0558）盈喜，料全年溢利按年至少增八成。收報16.7元，升11.48%。
建滔（0148）28億收購倫敦寫字樓2，London Wall Place。收報29.6元，升2.78%。
濰柴動力（2338）擬分拆火炬科技至深交所創業板上市。收報12.42元，升2.81%。
曠逸國際（1683）折讓7%配售最多1.4億新股，淨籌3170萬。收報0.25元，升4.17%。
中信證券料電視廣播（0511）電商業務月均GMV達1.5億可收支平衡，下半年進軍內地。創上市新低，見4.11元，收報4.16元，跌0.48%。
安樂工程（1977）因應法律訴訟及潛在撥備發盈警，料中期盈利最少跌50%。收報1.36元，跌3.55%。
深圳高速公路（0548）：聯屬公司擬進行減資，料增加盈利6.9億人幣。收報8.03元，升0.38%。
縱橫遊（8069）大股東折讓18%售20%股份，套3800萬持股量降至32%。收報0.44元，跌5.38%。
大發地產（6111）一拖再拖，取消派發近4000萬元中期息。收報0.49元，升22.5%。
財經花生｜成龍周六晚於快手（1024）直播，出道60年來「處男秀」。收報82.75元，升0.49%。
2021下半年內地公有雲市場規模26.02億人幣，百度雲冧莊市佔第一。百度（9888）收報141.6元，升0.78%。
螞蟻據報最快月底向人行提交設立金融控股公司的行政許可申請。阿里（9988）收報105.9元，升4.33%。
破頂股包括，理想汽車（2015）創上市新高，見156元，收報154.8元，升9.87%；理想（2015）創上市新高，見156元，收報154.8元，升9.87%；越秀地產（0123）創52周高，見9.37元，收報9.25元，升1.76%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.27元，收報5.14元，升1.18%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.13元，收報1.13元，升10.78%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.98元，收報2.92元，升1.04%；中糧家佳康（1610）創52周高，見3.8元，收報3.75元，升0.81%；華新手袋（2683）創52周高，見0.5元，收報0.48元，跌4%；和記電訊香港（0215）創52周高，見1.74元，收報1.74元，升2.35%；三和建築（3822）創52周高，見0.196元，收報0.093元，升34.78%。
9隻股份創上市新低，包括三巽控股（6611）低見0.87元，收報0.95元，跌3.06%；中梁（2772）低見1.42元，收報1.45元，升0.69%；中國水業集團（1129）低見0.181元，收報0.2元，升1.01%；電視廣播（0511）低見4.11元，收報4.16元，跌0.48%；味千中國（0538）低見0.87元，收報0.92元，跌2.13%；安莉芳（1388）低見0.77元，收報0.77元，跌1.28%；國際娛樂（1009）低見0.199元，收報0.199元，跌0.5%；祖龍娛樂（9990）低見5.56元，收報5.61元，跌1.41%；美因基因（6667）低見16.4元，收報16.86元，跌6.33%。
16隻股份創52周低，其中十隻包括，普華和順（1358）低見0.73元，收報0.73元，無升跌；新意網集團（1686）低見5.65元，收報5.7元，跌1.89%；自動系統（0771）低見0.9元，收報0.91元，跌1.09%；捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.89元，無升跌；泓富（0808）低見2.35元，收報2.37元，升0.85%；靈寶黃金（3330）低見0.88元，收報0.88元，跌1.12%；中電（0002）低見64.9元，收報65元，跌0.91%；和諧汽車（3836）低見2.95元，收報3.04元，跌0.98%；港燈（2638）低見7.18元，收報7.18元，跌1.78%；鞍鋼（0347）低見2.96元，收報2.96元，跌1.33%。
異動股
上升異動股，包括，三和建築（3822）創52周高，見0.196元，收報0.093元，升34.78%；上置集團（1207）收報0.035元，升29.63%；有線（1097）收報0.05元，升25%；大發地產（6111）收報0.49元，升22.5%；力世紀（0860）收報0.38元，升18.75%；佳源國際（2768）收報0.54元，升17.39%；新晨中國動力（1148）收報0.79元，升16.18%；易鑫集團（2858）收報1.35元，升14.41%；梧桐證券（0613）收報0.55元，升13.4%；諾輝健康（6606）收報21.45元，升13.13%；福晟（0627）收報0.018元，升12.5%。
下跌異動股，包括，長江生命科技（0775）收報0.89元，跌27.05%；愛高集團（0328）收報0.215元，跌20.37%；太和控股（0718）收報0.081元，跌17.35%；太陽國際（8029）收報0.3元，跌13.04%；萬華媒體（0426）收報0.141元，跌11.32%；江西銅業（0358）見52周低10.34元，收報10.4元，跌11.26%；易還財務（8079）收報0.168元，跌11.11%；康諾亞（2162）收報28.8元，跌10.97%；第一服務（2107）收報0.87元，跌9.38%；名仕快相（8483）收報0.071元，跌8.97%；思考樂教育（1769）收報0.72元，跌8.86%。
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