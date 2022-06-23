moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

醫思健康全年多賺2.4% 派末期息0.042元

醫思健康（2138）公布，集團截至今年三月底止的年度多賺2.4%至1.975億元，每股基本盈利為0.171元，派末期息0.042元，連同中期息0.102元，全年派息0.144元，派息比率84.2%。

集團去年銷售額按年增40.7%至31.22億元，收入按年增40.3%至29.19億元，醫療分部貢獻的收入大幅增加64.6%，錄得16.89億元，相當於總收入的57.9%，美學醫療及美容養生分部貢獻收入10.91億元，按年上升10.2%。集團指，內生業務收入按年增長49.8%至27.61億元，佔全年收入94.6%。

集團去年完成估值達6.41億元的併購，包括獸醫、牙科、痛症管理及多個醫學專科，進一步強化集團的醫療業務佈局。當中，集團成功進入獸醫領域，收購7間寵物醫院，2間寵物用高端影像中心。

截至今年3月底止，集團總共擁有147個服務點，包括127個位於中國香港，4個位於中國澳門，16個位於中國大陸。集團總樓面面積約53.4萬平方呎，按年增加34.2%。淨增加的13.6萬平方呎樓面面積中，其中71.9%來自醫療業務，28.1%來自美學醫療及美容養生服務業務。

醫思健康今日早市跌1.01%，報7.81元。

 

其他報道

快過台積電？三星預計下周宣布量產3nm芯片

恒指半日升200點 10天及20天線得而復失 科指升1.42%

滬深三大指數半日高收 創板指重上2700點

港元拆息普遍破頂 1個月HIBOR連升13日 續創兩年高

穆迪將碧桂園評級降至垃圾級 碧桂園股價曾跌近3%

李家超：正擬定恢復通關戰略 減少對旅客造成的不便

馬斯克：特斯拉兩家新汽車廠已成「燒錢大熔爐 」

特斯拉據報暫停上海工廠兩周進行升級

河南「健康碼」淪維穩工具 1317名儲戶被賦紅碼 鄭州5官員遭處分

智雲健康據報擬以30.5元招股 下月6日上市