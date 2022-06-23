集團去年銷售額按年增40.7%至31.22億元，收入按年增40.3%至29.19億元，醫療分部貢獻的收入大幅增加64.6%，錄得16.89億元，相當於總收入的57.9%，美學醫療及美容養生分部貢獻收入10.91億元，按年上升10.2%。集團指，內生業務收入按年增長49.8%至27.61億元，佔全年收入94.6%。

集團去年完成估值達6.41億元的併購，包括獸醫、牙科、痛症管理及多個醫學專科，進一步強化集團的醫療業務佈局。當中，集團成功進入獸醫領域，收購7間寵物醫院，2間寵物用高端影像中心。

截至今年3月底止，集團總共擁有147個服務點，包括127個位於中國香港，4個位於中國澳門，16個位於中國大陸。集團總樓面面積約53.4萬平方呎，按年增加34.2%。淨增加的13.6萬平方呎樓面面積中，其中71.9%來自醫療業務，28.1%來自美學醫療及美容養生服務業務。

醫思健康今日早市跌1.01%，報7.81元。

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