聯合管理著總資產近200億美元的三支中國股票基金的Rebecca Jiang表示，由於監管障礙正在清除，以及宏觀政策的支持，她現在對科技股更加樂觀。根據截至5月底的申報文件，其旗艦中國基金今年增持了阿里巴巴（9988）和京東（9618）的股票。

Rebecca Jiang接受訪問時透露，「互聯網業務監管框架更加清晰明確肯定是件好事。」又形容「最糟糕的時期已經過去。」她又表示，在科技股長達一年的暴跌期間，公司保留了大部分中國科技股的持倉，因為該行業會為客戶提供「關鍵價值」。

展望未來，Rebecca Jiang表示，她正在房地產等其他遭受重創的行業以及基礎設施和新能源等政策受益板塊中尋找機會。她又指，該基金一直在增加對內房的配置。Jiang認為，防疫限制措施逐步放鬆，加上持續的貨幣和財政政策支持，意味著中國股市今年餘下時間將繼續跑贏全球同業。

摩根大通於今年3月14日曾發表報告指，因應國際投資者將中國的地緣風險，加上內地的監管風險日增，因此一次過將28家內地科網股的評級調低或給予中性及差於大市評級，並且將重磅的科網股如阿里巴巴、騰訊、美團、京東、百度（9888）及網易等的評級由優於大市，調低至差於大市。同時狠劈多家股份目標價，當中阿里及京東的目標價更被狠劈六成以上，拼多多（美：PDD）的目標價劈價幅度幾近八成。

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不過，摩根大通之後發表報告指，經過重新檢視中國互聯網板塊短期及長期基本面前景，認為近期在國務院會議、中央政治局會議，以及中證監及人行會議的表述下，互聯網行業的不確定性有所減弱，並認為現時科網股進入第二階段投資進程，並上調多隻股份評級及目標價。

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