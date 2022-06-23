內媒《36氪》引述知情人士報道，騰訊（0700）今年下半年裁員動作仍將延續。
據報，騰訊組織優化由集團統一制定方案，但各BG節奏不同。騰訊各大事業群中，CSIG（雲與智慧產業事業群）與PCG（平台與內容事業群）由於員工基數較大，為上半年裁員重災區，尤其PCG整體裁員比例或超10%。
其他事業群中，IEG（互動娛樂事業群）、CDG（企業發展事業群）、TEG（技術工程事業群）和WXG（微信事業群）都有部分業務團隊在今年3到6月期間完成了10%甚至更多的人員優化，尤其IEG近期動作較明顯。報道提到，下半年上述多個BG將在上半年的基礎上繼續裁員，其中PCG旗下多個細分業務部門裁員比例甚至會達到40%至50%，少數業務面臨整體裁撤。其餘各BG的一些團隊也即將執行優化。
報道引述知情人士指，PCG上半年裁員共節約了3%左右的PCG總體成本。高層對上半年的裁員執行情況並不滿意，認為並沒有實現預期的成本優化目標。 「上半年主要裁的是基層員工，甚至應屆生，而不作為的中基層管理人員、老員工動得少。」騰訊對報道未予置評。
騰訊現報376元，升1.6%。
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