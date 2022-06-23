併購目標方面，她指，市場尚有許多專科品牌或醫療醫美及中間地帶如體檢等項目、以及獸醫、牙科等品牌都會努力開發、豐富，以深化及做大業務。併購項目則可遇不可求，會重質不重量，將會集中在消費性業務，及與現有業務有協同效應或屬不同分層去研究。

雖然集團一直銳意進軍大灣區，但中港尚未通關，王家琦指出，內地發展受通關影響，加上集團在內地「唔會自己做，要搵可靠的拍檔」，而內地不如本港市場細、且有許多數十年的知名品牌，需時與目標溝通及建立信任關係。但併購會集中在消費性，如牙科及眼科等，「唔想掂到政策可能辣著」的範疇。

過去醫思健康多次向新世界（00017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛配股，而新世界在大灣區亦積極發展醫養、醫療等業務，問到是否未來的合作可期，王家琦指「可公布的時候就會公布」，但內地的地產相關發展就需待收購到足夠品牌，才會發展。

談到為何在有眾多地產背景的股東下，近期卻與其他基金及建築商合作發展尖沙咀金馬倫道及嘉蘭圍的醫療級別大樓，王家琦指出，主要因該項目位置優越，擁兩面出口，在嘉蘭圍出口更有停車位及停車收費錶（俗稱咪錶），未來能讓貴賓停車或內地客人「一車車旅遊車咁嚟」。同時又可將該區橫跨八幢大廈的業務整合在同一大廈，將有助提升跨品牌消費。

至於會否再投資新大樓項目，她指，目前尚未有確實新計劃，但認為建設自有的大樓有助整合業務及業務增長。

至於在公司網上投資者會議中，集團提到，雖然參與尖沙咀項目的重建，但非全資擁有，故不會改變其輕資產模式。至於未來收併購涉及約5至6億元，目前集團仍有8.72億元現金，足夠支持併購及自生增長。此外，首席財務官李向榮則表示，本港獸醫市場分散，規模更達到30至40億元，但並無獨大的市場玩家，目標是做到市佔率10至15%。

股份今日績後股價走弱，收跌3.8%，報7.59元。

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