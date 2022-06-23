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澳門政府已與6家賭牌簽約延期半年

澳門政府發出最新行政長官賀一誠的批示，三間賭牌正牌持牌人即澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合、永利澳門（1128）旗下永利渡假村（澳門）及銀河娛樂（0027）旗下永利渡假村（澳門）的牌照於6月26日到期，已簽署例外延長賭牌期限至今年12月31日止。政府指，此舉不僅保障公開競投程序的順利進行，而且有助保持社會穩定，尤其是就業市場穩定。批示即日生效。

澳門的賭牌副牌是按正牌的副批給條款，去向金沙中國（1928）旗下威尼斯人、美高梅中國（2282）旗下美高梅金殿超濠，及新濠國際（0200）旗下新濠博亞發出牌照，俗稱副牌。

澳門政府表示，行政長官賀一誠代表特區於今午在政府總部，分別與三間正牌公司簽署作實。隨後，在博彩監察協調局代表見證下，前述三間公司分別與美高梅金殿超濠、新濠博亞（澳門）及威尼斯人澳門的代表，簽署轉批給合同的修改合同。作為娛樂場幸運博彩經營期限延長的回報，各博企將需額外一次性向特區支付4700萬澳門元。同時，各博企亦將於簽署合同起計三個月內為員工設立勞動債權擔保金，為員工提供保障。

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