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恒指收市升445點曾升穿100天線 全周升3% 快狗打車潛水22% 北水流入增60%

聯儲局主席鮑威爾重申「無條件」抗通脹，美股隔晚上升，港股時段美元、美債息回軟，科技股受惠，美期、歐亞股市上升。而港股近期炒通關，今日再有縮短檢疫日數、中國就如何振興香港罕見開會聽取外國商會建議的新聞傳出，港股午後升幅進一步擴大，國指、恒指亦成為全球主要市場中升幅第四及五高的指數；恒指、科指亦見逾兩周最大單日升幅。三大指數齊齊連升兩日，恒指累升710.72點。

恒指今早高開176點，早段曾收窄至升134點，午後升幅大至最多488點，全日高低波幅354點。

恒指收市升445點或2.09%，報21719點，成交金額1484億元，較上日增加23.1%，是6月17日1863.15億元成交後最多；國指升165點或2.22%，報7629點。恒生科技指數收報4844點，升4.05%。

中海油（0883）、中移動（0941）、中海外（0688）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌53隻升，11隻下跌，5隻無升跌。藥明生物（2269）升10.36%，收報77.2元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌4.18%，收報8.48元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報18.64元，升9.52%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報24.5元，升0.41%。

恒指曾升穿100天線(21722.17點)，收市高於10天線(21208.9點)、20天線(21328.9點)、50天線(20816.31點)。科指亦續高於10天線(4656.9點)、20天線(4600.92點)、50天線(4312.12點)、100天線(4614.74點)。

北水南下合計淨流入30億元，較上日增加60.31%，淨流入金額是6月15日43.48億元後最多。北水連續第12日流入，累計流入318.99億元，對上一次連續12日淨流入是5月24日。南水北上合計淨流入96.17億元人民幣，較上日減少20.07%，連續第2日流入，累計流入216.5億元。

一周表現

恒指本周累升3.06%或644點，升幅是6月10日後最大，當時收市升幅為3.43%；本周表現最佳的是吉利（0175），累升20.24%，其次為碧桂園服務（6098）及藥明生物（2269），分別升16.07%及15.22%。而表現最差的是中電（0002），累跌10.5%，其次為中石油（0857）及中海油（0883），分別跌7.79%及6.27%。

國指本周累升3.55%或261點，升幅是6月10日後最大，當時收市升幅為4.71%；本周表現最佳的是信達生物（1801），累升34.39%，其次為吉利（0175）及碧桂園服務（6098），分別升20.24%及16.07%。而表現最差的是中海油（0883），累跌6.27%，其次為京東（9618）及網易（9999），分別跌4.36%及2.51%。

科指本周累升4.11%或191點，升幅是6月10日後最大，當時收市升幅為9.75%；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升26.56%，其次為理想（2015）及萬國數據（9698），分別升22.69%及18.58%。而表現最差的是京東（9618），累跌4.36%，其次為商湯（0020）及網易（9999），分別跌4.01%及2.51%。

午後消息股表現

波司登 （3998）：中國疫情對羽絨服銷情影響不大 年內開300間加盟店。收報4.37元，升4.8%。

冠忠巴士（0306）料全年虧損擴大至蝕1.4億元。收報2.2元，跌6.38%。

韓國電動汽車基金減持特斯拉，轉而增持比亞迪（1211）及小鵬（9868）等。比亞迪收報310.2元，升0.06%。小鵬收報136.3元，升7.32%。

中誠信維持碧桂園（2007）主體及境內債評級「AAA」。收報4.61元，升0.22%。

旭輝（0884）CFO斥485萬元買公司境內債 未來高管或進一步買債。收報3.68元，升1.1%。

六福（0590）發盈喜 料財年收入及溢利年增30%至40%(2022年6。收報17.54元，升8.54%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業，績前表現如下，優品360（2360）收報1.89元，升1.61%。耀才（1428）收報1.44元，跌1.37%。中國燃氣（0384）收報11.68元，升3.36%。卓珈控股（1827）收報1.29元，跌4.44%。電訊數碼（6033）收報2.91元，跌0.34%。翠華控股（1314）收報0.199元，升1.02%。醫渡（2158）收報9.05元，升5.23%。

快狗打車（2246）上市，定價21.5元。收報16.72元，跌22.23%。

周大福企業溢價18%向佐丹奴（0709）提全購，涉資最多22.4億。創52周高，見1.95元，收報1.86元，升16.98%。

波司登（3998）全年多賺20.6%，息13.5仙。收報4.37元，升4.8%。

東方表行（0398）全年多賺55%，末期及特別息40.5仙。收報4.62元，跌3.35%。

英皇國際（0163）全年虧損收窄至4.7億 派息1.6仙。收報0.81元，無升跌。

英皇娛樂（0296）蝕逾5億。見52周低0.54元，收報0.54元，無升跌。

蔚來（9866）確認電動車墮樓兩人死亡，初稱事故與車輛無關後稱非車輛導致。收報188.5元，升2.33%。

減值虧損大增，AEON信貸（0900）上季少賺15%。收報5.2元，跌0.19%。

東航（0670）擬非公開發行最多56.6億股A股，籌150億人幣。收報2.75元，升1.1%。

中國飛機租賃（1848）以6470萬收購發動機租賃公司。見52周低4.9元，收報4.9元，跌0.81%。

澳門政府已與6家賭牌簽約延期半年。澳博（0880）已簽合同延賭牌到年底，落實190億元再融資。銀娛（0027）已獲續牌半年，付4563萬溢價金兼提供15.8億擔保。澳博收報42元，升3.07%。銀娛收報42元，升3.07%。

濠賭股亦向上，新濠國際發展（0200）收報5.25元，升5.21%；美高梅中國（2282）收報4.11元，升4.85%；永利澳門（1128）收報4.6元，升5.5%；金沙中國（1928）收報15.1元，升3.28%。

安莉芳（1388）料今年首5個月虧損500萬，因新冠疫情在中國多點爆發。創上市新低，見0.76元，收報0.76元，跌2.56%。

醫思健康（2138）︰續併購無需批股融資，投資重建不改變輕資產模式。收報7.89元，升3.95%。

新世界（0017）夥香港電訊（HKT）（6823）建虛擬工作平台，縮網絡安裝網時間促跨境業務擴張。新世界收報28.15元，升0.54%。香港電訊（6823）收報10.52元，無升跌。

互太紡織（1382）全年少賺20.6%，末期息14仙。見52周低3.16元，收報3.27元，跌5.22%。

白雲山（0874）：中止分拆廣州醫藥到境外上市。收報22.75元，升0.66%。

舜宇（2382）削今年全球智能手機出貨量預測逾一成至12.2億部。收報118.3元，升8.63%。

耀才（1428）入稟告黃萬里誹謗，疑涉月初欠租事件。收報1.44元，跌1.37%。

破頂股表現

破頂股包括，德商產投服務（2270）創上市新高，見1.32元，收報1.18元，無升跌；理想汽車（2015）創上市新高，見165.3元，收報163.3元，升5.9%；理想（2015）創上市新高，見165.3元，收報163.3元，升5.9%；貝殼（2423）創上市新高，見52.05元，收報48.6元，跌1.02%；雲康集團（2325）創上市新高，見16.66元，收報16.56元，升5.61%；越秀地產（0123）創52周高，見9.5元，收報9.45元，升1.72%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.4元，收報5.38元，升1.13%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.28元，收報1.28元，升10.34%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.99元，收報2.85元，跌0.7%；佐丹奴（0709）創52周高，見1.95元，收報1.86元，升16.98%；保利協鑫（3800）創52周高，見3.79元，收報3.74元，升10.98%；中糧家佳康（1610）創52周高，見3.91元，收報3.69元，跌4.9%；華新手袋（2683）創52周高，見0.52元，收報0.51元，升2%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括三巽控股（6611）低見0.7元，收報0.77元，跌12.5%；中梁（2772）低見1.36元，收報1.41元，跌1.4%；企展控股（1808）低見0.47元，收報0.49元，跌9.26%；安莉芳（1388）低見0.76元，收報0.76元，跌2.56%；和譽（2256）低見3.11元，收報3.31元，升3.44%；友和（2347）低見1.75元，收報1.75元，跌7.89%。

18隻股份創52周低，其中十隻包括，富豪產業（1881）低見1.28元，收報1.3元，跌0.76%；靈寶黃金（3330）低見0.88元，收報0.89元，跌1.11%；中電（0002）低見64.9元，收報65.2元，升0.31%；港燈（2638）低見7.14元，收報7.23元，升0.98%；永安國際（0289）低見16.5元，收報16.5元，無升跌；宏利（0945）低見133.8元，收報134.9元，升0.37%；中國飛機租賃（1848）低見4.9元，收報4.9元，跌0.81%；鞍鋼（0347）低見2.9元，收報2.9元，跌2.36%；安樂工程（1977）低見1.26元，收報1.28元，跌0.78%；中鋁（2600）低見2.9元，收報2.94元，跌1.34%。

異動股

上升異動股，包括，愛康醫療（1789）收報5.98元，升24.07%；心通醫療（2160）收報3.43元，升23.38%；科濟藥業（2171）收報16.3元，升20.92%；微創醫療機器人（2252）收報35.8元，升19.33%；洛陽玻璃（1108）收報14.82元，升18.37%；卡姆丹克（0712）收報0.33元，升17.86%；佐丹奴（0709）創52周高，見1.95元，收報1.86元，升16.98%；信義儲電（8328）收報5.95元，升16.67%；微創醫療（0853）收報23.15元，升16.21%；PLATT NERA（1949）收報0.325元，升16.07%；春立醫療（1858）收報13.72元，升15.49%。

下跌異動股，包括，愛高集團（0328）收報0.143元，跌38.63%；和記電訊香港（0215）創52周高，見1.77元，收報1.34元，跌23.43%；快狗打車（2246）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報16.72元，跌22.23%；三和建築（3822）收報0.078元，跌13.33%；三巽控股（6611）創上市新低，見0.7元，收報0.77元，跌12.5%；普天通信（1720）收報0.25元，跌10.71%；銀城國際（1902）收報3.49元，跌10.51%；合富輝煌（0733）收報1.5元，跌9.64%；企展控股（1808）創上市新低，見0.47元，收報0.49元，跌9.26%；新晨中國動力（1148）收報0.79元，跌9.2%；佳兆業資本（0936）收報0.246元，跌8.89%。

 

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