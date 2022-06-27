政府發言人表示，由於環球經濟面臨的壓力加大，5月商品出口貨值轉為按年微跌。輸往內地的出口進一步下跌，輸往美國及歐盟的出口增長放緩。與此同時，輸往大部份其他主要亞洲市場的出口繼續錄得穩健增長。

展望將來，環球經濟前景轉差，將繼續影響香港的出口表現。多間主要央行加大力度收緊貨幣政策以遏制通脹飈升，會進一步壓抑環球經濟增長。烏克蘭局勢的發展和疫情的持續威脅亦增添不確定性。

按年比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌2.7%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌13.9%）和中國內地（內地）（跌10.1%）。另一方面，輸往印度（升93.5%）、馬來西亞（升46.7%）、新加坡（升32.6%）和韓國（升29.0%）的整體出口貨值則錄得升幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升17.4%）和德國（升2.5%）。

按主要貨品類別的按年分析，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減138億元，跌23.7%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減27億元，跌13.4%）和「非鐵金屬」（減15億元，跌16.9%）。然而，「電動機械、儀器和用具及零件」（增99億元，升5.6%）和「專業、科學及控制用儀器及器具」（增46億元，升55.0%）的整體出口貨值則錄得升幅。

經季節性調整，截至5月止的三個月與對上三個月比較，出口跌11.4%，進口跌9.0%。

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