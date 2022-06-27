moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

香港5月出口轉跌1.4% 進口升1.3% 均遜預期

政府統計處公布，香港5月出口按年跌1.4%，差過預期的增4.3%，4月為增1.1%；而進口按年增長1.3%，亦低過預期的4.8%，4月為增2.1%。5月有形貿易逆差367億元。首5月的出口升1.9%，進口升2.4%，有形貿易逆差1371億元。

政府發言人表示，由於環球經濟面臨的壓力加大，5月商品出口貨值轉為按年微跌。輸往內地的出口進一步下跌，輸往美國及歐盟的出口增長放緩。與此同時，輸往大部份其他主要亞洲市場的出口繼續錄得穩健增長。

展望將來，環球經濟前景轉差，將繼續影響香港的出口表現。多間主要央行加大力度收緊貨幣政策以遏制通脹飈升，會進一步壓抑環球經濟增長。烏克蘭局勢的發展和疫情的持續威脅亦增添不確定性。

按年比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌2.7%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌13.9%）和中國內地（內地）（跌10.1%）。另一方面，輸往印度（升93.5%）、馬來西亞（升46.7%）、新加坡（升32.6%）和韓國（升29.0%）的整體出口貨值則錄得升幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升17.4%）和德國（升2.5%）。

按主要貨品類別的按年分析，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減138億元，跌23.7%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減27億元，跌13.4%）和「非鐵金屬」（減15億元，跌16.9%）。然而，「電動機械、儀器和用具及零件」（增99億元，升5.6%）和「專業、科學及控制用儀器及器具」（增46億元，升55.0%）的整體出口貨值則錄得升幅。

經季節性調整，截至5月止的三個月與對上三個月比較，出口跌11.4%，進口跌9.0%。

 

其他報道

網信辦推「賬號信息管理規定」涉用戶名稱、頭像等

恒指升510點 三大指數創至少兩個月新高 成交2000億增34% 北水增42%

中汽協：首5個月汽車製造業營業收入跌9%

潤邁德醫療今起招股 料年底可達收支平衡

滬深三大指數高收 兩市成交破萬億人幣

花旗：第2季最差情況已過 料中國全年增長3.9%

Prosus盡沽京東 套現36億美元

大股東Naspers明言每日掟貨 騰訊午後升幅顯著收窄失400元關

路勁基建獲主席購入950萬美元公司美元債

騰訊：大股東Naspers將持續減持股份 料佔每日成交量最多5%