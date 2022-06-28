彭博社報道，全球最大運動服裝公司Nike（美：NKE）發表了悲觀的毛利率預測，並對中國市場前景持謹慎態度。Nike股價周一在收市後交易時段一度下跌3.5%，該股今年累計下跌34%。
Nike預計全年毛利率將在持平至下降50個基點之間，公司此前公布的業績超出市場預期，並克服了持續多月的供應鏈壓力。管理層還預計，本財年的收入將有較低的雙位數增長。
Nike過去一年在大中華地區處境艱難，不計匯率影響，公司上季度在當地的銷售額下降了兩成，低於分析師預期。防疫封控影響Nike在當地的業務，但管理層周一在與分析師舉行的電話會議上表示，公司仍將中國視為長期增長市場，並將繼續投資該地區。
Nike首席財務官Matt Friend在分析師電話會議上表示，集團過去確實對大中華區持謹慎態度，並在審視會影響公司第四季度表現的因素時，依然對中國市場前景保持謹慎。
Nike表示，公司在中國超過六成的業務受到100多個城市防疫措施的影響，其核心物流中心花了三周時間才能恢復全部產能。
在截至5月31日的季度，Nike全球銷售額增長3％，至122億美元，高於市場估計的121.3億美元。
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