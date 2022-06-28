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ATM拖累恒指半日跌190點 科指跌1.6% 騰訊跌4.8%

美債息上升，美股向下，港股今早亦隨美股美期向下，恒指今早低開84點，曾收窄至跌67點，其後尋低，最多跌277點，全日高低波幅210點。

恒指半日跌190點或0.86%，報22039點，成交金額786億元；國指跌53點或0.68%，報7763點。恒生科技指數收報4988點，跌1.67%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、工行（1398）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌36隻升，30隻下跌，3隻無升跌。萬洲（0288）升3.29%，收報5.97元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌4.81%，收報360元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報25.9元，升11.64%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報179.7元，跌7.13%。

恒指高於100天線(21679.52點)。科指高於多條平均線，最近為10天線(4743.58點)，上方為250天線(5701.26點)。

北水南下合計淨流入6.48億元，較上日減少84.8%，連續第14日流入，累計流入368.11億元，對上一次連續14日淨流入是2022年5月26日。南水北上合計淨流出5.45億元人民幣，終止連續3日流入。

多間公司公布業績，績前表現如下，六福集團（0590）收報18.94元，升5.11%。專業旅運（1235）收報0.191元，無升跌。歐化（1711）收報0.194元，無升跌。旺旺（0151）收報7.63元，升1.6%。震雄（0057）收報2.66元，跌0.75%。金利豐（1031）收報0.237元，跌5.2%。冠忠巴士（0306）收報2.4元，升6.67%。

攜程（9961）轉盈為虧，首季蝕9.8億。收報202.8元，升2.58%。

國美零售（0493）折讓12%配股，籌7.7億。收報0.4元，跌12.09%。

毛記（1716）去年度轉蝕逾1600萬元。收報0.77元，跌9.41%。

大凌集團（0211）盈喜，料轉虧為盈全年賺700萬元。收報0.186元，升93.75%。

中國新城市（1321）向母公司眾安提供經常性墊款，3年上限45億人幣。收報1.1元，無升跌。

安樂工程（1977）料半年純利跌幅可達60%，較上周盈警公布為多。收報1.35元，升1.5%。

歐舒丹（0973）：來年銷售目標增長15%。歐舒丹去年多賺60%，本港銷售升24%。收報27元，升12.5%。

港華（1083）加入內地甲烷控排聯盟。收報4.26元，升1.43%。

優品360（2360）料今年開20家分店，考慮發展內地網購業務。收報1.8元，無升跌。

津上精密機床（1651）破紀錄按年多賺七成，末期息派0.4元。收報9.65元，升9.41%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見1.51元，收報1.47元，升3.52%；匯通達（9878）創上市新高，見56.5元，收報56.25元，升2.74%；雲康集團（2325）創上市新高，見17.82元，收報17.8元，升4.22%；越秀地產（0123）創52周高，見9.78元，收報9.73元，升1.14%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.58元，收報5.56元，升3.73%；世紀睿科（1450）創52周高，見3.35元，收報3.33元，升7.07%；長實集團（1113）創52周高，見56.75元，收報55.95元，升0.36%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括愛高集團（0328）低見0.066元，收報0.071元，跌19.32%；賞之味（8096）低見0.046元，收報0.049元，跌5.77%；友和（2347）低見1.5元，收報1.53元，跌2.55%；快狗打車（2246）低見14.44元，收報14.54元，跌1.09%。

4隻股份創52周低，包括英皇娛樂（0296）低見0.495元，收報0.5元，跌7.41%；珠光控股（1176）低見1.07元，收報1.09元，跌1.8%；馬鞍山鋼鐵（0323）低見2.4元，收報2.41元，跌2.82%；卡賓（2030）低見1.88元，收報1.88元，跌1.05%。

異動股

上升異動股，包括，大凌集團（0211）收報0.186元，升93.75%；比高（8220）收報0.25元，升24.38%；和譽（2256）收報4元，升20.85%；三葉草生物（2197）收報4.4元，升18.6%；樂透互娛（8198）收報0.485元，升12.79%；L'OCCITANE（0973）收報27元，升12.5%；比亞迪電子（0285）收報25.9元，升11.64%；澳洲成峰高教（1752）收報0.087元，升11.54%；高偉電子（1415）收報10.08元，升11.01%。

下跌異動股，包括，愛高集團（0328）創上市新低，見0.066元，收報0.071元，跌19.32%；北控醫療健康（2389）收報0.084元，跌15.15%；心動公司（2400）收報21.7元，跌13.72%；粤海置地（0124）收報0.92元，跌12.38%；聯康生物（0690）收報0.065元，跌12.16%；國美（0493）收報0.4元，跌12.09%；德林國際（1126）收報2.15元，跌11.52%；匯安智能科技（8379）收報0.15元，跌10.18%；時代天使（6699）收報157元，跌10.13%；毛記葵涌（1716）收報0.77元，跌9.41%。

 

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