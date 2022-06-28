津上機床（1651）2022年度業績創新高，副總裁及執行董事李澤群表示，今年首3個月訂單表現非常好，4至6月份銷售比去年同期微升，但是疫情防控對市場帶來冷卻作用，因此影響到客戶下單時取態審慎。不過，1至6月份新能源車零部件需求大，因此成為機床銷售最大亮點，剛過去一年度業績更顯示，新能源車相關的產品銷售增長兩倍以上。
他說，機床行業的周期通常1至2年，自2020年之後經歷行業向好的周期，一般進入調整期後，通常多過1至2年會向好。集團會在利潤較高時保持股息派發率在30%至50%，若當年盈利表現不是特別好，則會相應提高派息率並保持派息額。
儘管集團生產所需物料如鋼鐵有漲價，個別物料漲價10%至15%，但是李澤群稱，公司通過自身採購調整、內置化及壓縮成本，抵銷了原料漲價，在本身有較高利潤率時，同時亦有條件將某些產品降價，比對手有更強競爭力，提升市場份額，令更多客戶使用公司的產品，並帶來正數的盈利空間。他說，今年集團預計投入1億元人民幣資本開支，用於廠房建設及生產設備。
另現時佔業務比重近兩成的海外業務，經日本母公司代表銷售，因為與集團以人民幣作結算，因此母公司承擔匯率上的壓力。另集團向母公司採購生產所需零部件，以日圓結算，則受日圓貶值影響，亦帶來得益。海外巿場經歷2020年5月之後疫情嚴控，自去年起回復正常，幫助業績在過去一年度增長。
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