面對高通脹，不少人憂慮市場可能踏入經濟衰退，亞太區投資總監及投資管理部主管Bhaskar Laxminarayan表示，過去12個月衰退風險高達60%，但時至今日卻只有20%。即使通脹削弱需求，但從數據可見，經濟正從疫情中復蘇，在標普500指數中，有接近八成企業資產負債表靜持續改善。長遠而言，雖然通脹不會回落至即日大約2%，但有望回落至3%至4%水平。

對於中港股看法，中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志表示。中國經濟於今年4月至5月期間，因新冠病毒疫情的封城政策，導致經濟急劇放緩，然而目前在內地的刺激政策下，預期將會出現強勁回彈。房地產行業與國內經濟相輔相成，目前行業估值低，可趁機吸納，不過並非看好所有內房企業，選股時會着重是否國有企業及留醫資產負債表。

香港銀行保險股受惠加息周期

當中看好幾個板塊，包括香港金融行業包括香港銀行及保險，預期行業可以受惠加息周期；看好綠色再生能源，該行業受到國家政策大力支持，亦是環球長遠發展重點之一；看好內地消費行業，早前封城政策影響消費情緒，但就令民眾更着重基本消費品包括飲品如牛奶、啤酒等，預期會有大幅增長。提及對內地科技行業的看法，他表示行業最壞的情況已過，但預期增長不復往日，每年可能有5%至10%增長，並遠低於疫情前。相比起科技股，上述看好的行業會有更大的增長空間。

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